Onvo Antalyaspor, Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor
Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yağmur altında devam etti. Teknik direktör Alex de Souza yönetiminde gerçekleşen idmanda, ısınma hareketlerinin ardından sürat çalışması yapıldı ve kondisyon ile taktik ağırlıklı dar alan oyunları gerçekleştirildi.
Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftada 4 Ocak Cumartesi günü sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki idman, yağmur altında gerçekleşti.
Kırmızı-beyazlılar, ısınma hareketlerinin ardından sürat çalışması yaptı. İdman, kondisyon ve taktik ağırlıklı dar alan oyunuyla sona erdi.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor