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Onvo Antalyaspor, Deplasmanda Bellona Kayserispor ile Karşılaşıyor

Onvo Antalyaspor, Deplasmanda Bellona Kayserispor ile Karşılaşıyor
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Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak. Maç saat 20.00'de başlayacak ve hakem Arda Kardeşler yönetecek. Antalyaspor, 32 maçta 12 galibiyetle 43 puana sahip.

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 32 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşayan Onvo Antalyaspor'un 43 puanı bulunuyor.

Akdeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Erdoğan Yeşilyurt ve Emre Uzun, maçın kadrosunda yer alamayacak. Ramzi Safuri'nin durumu ise yarın netlik kazanacak.

Onvo Antalyaspor, sezonun ilk yarısındaki maçta Bellona Kayserispor'u 2-0 yenmişti.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
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