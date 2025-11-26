Haberler

Onur Yıldız, Alanya Maçında Forma Şansı Bekliyor

Onur Yıldız, Alanya Maçında Forma Şansı Bekliyor
Güncelleme:
3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Altay'da genç santrfor Onur Yıldız, son maçlardaki kadro dışı kalmanın ardından Alanya 1221 karşılaşmasında forma şansı bulmayı umut ediyor. Hazırlık maçında gösterdiği performansla dikkat çeken 18 yaşındaki forvet, teknik direktör Yusuf Şimşek'in gözüne girmeye çalışıyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son olarak evinde Balıkesirspor'a 1-0 yenilip düşme hattına gerileyen Altay'da son 2 karşılaşmada kadroya giremeyen genç santrfor Onur Yıldız, yeniden forma şansı bulmak istiyor. Bahis soruşturması nedeniyle lige verilen arada Altay'ın tesislerinde Bornova 1877 ile oynanan hazırlık maçında 2 kez rakip fileleri sarsarak 4-2'lik galibiyette önemli rol oynayan 18 yaşındaki forvetin bu hafta deplasmanda oynanacak Alanya 1221 karşılaşmasında kadroda yer alması bekleniyor. Son olarak İzmir'de 4-1 mağlubiyetle sonuçlanan Söke 1970 maçında şans bulan Onur, son 4 müsabakada süre bulamadı. Teknik direktör Yusuf Şimşek'in Alanya karşısında öğrencisine görev vermesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
