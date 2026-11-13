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Onur Efe, 12 aylık ceza sonrası Gaziemirspor'da ikinci maçında gol attı

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Onur Efe, 12 aylık ceza sonrası Gaziemirspor'da ikinci maçında gol attı
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Altay'dan Gaziemirspor'a gelen 24 yaşındaki Onur Efe, bahis nedeniyle aldığı 12 aylık hak mahrumiyeti cezasının ardından ikinci maçında gol attı. Gaziemirspor'un 1922 Akşehirspor'u 3-1 yendiği maçta takımının ikinci golünü kaydeden Onur Efe, uzun aradan sonra yeniden skor üretti.

Yaz döneminde Altay'dan Gaziemirspor'a transfer olan ancak bahis nedeniyle 12 aylık hak mahrumiyeti cezası alan 24 yaşındaki kanat oyuncusu Onur Efe, yeşil-beyazlı formayla çıktığı ikinci maçında gol atarak uzun bir aranın ardından yeniden skor üretmeyi başardı.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Gaziemirspor'a yaz transfer döneminde Altay'dan katılan Onur Efe, bahis nedeniyle aldığı 12 aylık hak mahrumiyeti cezasının sona ermesinin ardından sahalara döndü. Yaklaşık 1 yıllık aranın ardından yeniden forma giymeye başlayan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, ilk olarak geçtiğimiz hafta sonu oynanan Balıkesirspor maçında görev aldı.

Uzun süredir resmi maçlarda forma giymemesine rağmen performansıyla teknik heyetin beğenisini kazanan Onur Efe, hafta içinde oynanan 1922 Akşehirspor karşılaşmasına da ilk 11'de başladı. Genç oyuncu, Gaziemirspor'un 3-1 kazandığı mücadelede takımının ikinci golünü kaydederek galibiyette önemli rol oynadı. Böylece Onur Efe, 12 aylık hak mahrumiyeti cezasının ardından çıktığı ikinci maçta gol sevinci yaşadı.

2002 doğumlu kanat oyuncusu, bundan önceki son golünü Altay formasıyla Ekim 2025'te oynanan İzmir derbisinde Karşıyaka'ya karşı kaydetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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