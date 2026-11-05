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Onuachu, Trabzonspor'un Freiburg'a 1-0 yenildiği maçta arkadan itildiğini söyledi

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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. haftasında sahasında Freiburg'a 1-0 mağlup oldu. Maç sonrası konuşan Onuachu, arkadan itildiğini ancak nihai kararı hakemin vereceğini belirterek mağlubiyete rağmen iyi bir performans sergilediklerini söyledi.

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Paul Onuachu, Freiburg maçının ardından yaptığı açıklamada, arkadan itildiğini ancak nihai kararı hakemin vereceğini belirterek, mağlubiyete rağmen iyi bir performans sergilediklerini söyledi.

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Onuachu, UEFA Konferans Ligi 3. haftasında sahasında Freiburg'a 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Onuachu, mağlubiyete rağmen iyi bir performans ortaya koyduklarını belirterek, "Kaybetmemize rağmen iyi bir maç çıkardık. Karşımızda iyi bir rakip vardı. Yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. Ben de gol atmak istiyorum. Ancak burada takımın kazanması önemli. Takım kazandığı sürece bir sorun yok. Fırsat geldiğinde ben de gol atarak takıma katkı vermek isterim" dedi.

"Nihai kararı hakem verecek"

Karşılaşmada yaşadığı pozisyonla ilgili de konuşan Onuachu, "Hakem kararı önemli olabilir. Arkamdan ittirildim ancak burada nihai kararı verecek olan hakem" ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşı Mohamed Salah hakkında da değerlendirmelerde bulunan Onuachu, "Herkes Mohamed Salah gibi bir yıldızla çalışmak ister. Bize tecrübesiyle büyük katkı sağlıyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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