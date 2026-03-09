Haberler

Onuachu şov! Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Bordo-mavililerde Paul Onuachu attığı gollerle karşılaşmaya damga vurdu.

  • Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.
  • Trabzonspor'un golleri Paul Onuachu tarafından 45+2 ve 45+7. dakikalarda ve Kayserispor kalecisi Bilal Bayazit'in kendi kalesine attığı golle geldi.
  • Trabzonspor bu galibiyetle puanını 54'e yükseltti ve ikinci sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

ONUACHU İLK YARIDA SAHNEYE ÇIKTI

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadelede Trabzonspor'un golleri ilk yarının uzatma dakikalarında geldi. Bordo-mavililer, 45+2 ve 45+7. dakikalarda Paul Onuachu'nun kaydettiği gollerle soyunma odasına 2-0 önde girdi. Onuachu'nun ikinci golü penaltıdan geldi.

KALESİNE ATILAN GOL FARKI AÇTI

Trabzonspor, ikinci yarıya da etkili başladı. 53. dakikada Kayserispor kalecisi Bilal Bayazit'in kendi kalesine attığı golle fark üçe çıktı ve konuk ekip büyük bir avantaj yakaladı.

KAYSERİSPOR 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın henüz 8. dakikasında Kayserispor'da Dorukhan Toköz kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ev sahibi ekip, buna rağmen 83. dakikada German Onugkha'nın golüyle farkı ikiye indirdi ancak bu gol puan için yeterli olmadı.

TRABZONSPOR'DAN ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste üçüncü galibiyetini alan Trabzonspor puanını 54'e yükseltti. Bordo-mavililer, ikinci sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da 3'e indirdi.

Yeni teknik direktörü Erling Moe yönetiminde henüz galibiyetle tanışamayan Kayserispor ise 20 puanda kaldı ve 17. sıradaki yerini korudu.

SIRADAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Kayserispor ise deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek

500

