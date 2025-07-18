Onuachu'dan Trabzonspor'a kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre
Trabzonspor, Paul Onuachu'nun sol ayak bileği kemiklerinde darbeye bağlı yoğun ödem, ayak bileği bağlarında ise kısmi yaralanma tespit edildiğini açıkladı. Yıldız ismin sahalardan en az 4 hafta uzak kalacağı tahmin ediliyor.
Trabzonspor'un Araz-Nahçıvan ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sakatlanan yıldız oyuncusu Paul Onuachu'dan Bordo-mavililere kötü haber geldi.
TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA
Trabzonspor, Araz-Nahçıvan maçında sakatlanan Paul Onuachu için sakatlık açıklaması yaptı. Bordo-mavililer, Paul Onuachu'nun sol ayak bileği kemiklerinde darbeye bağlı yoğun ödem, ayak bileği bağlarında ise kısmi yaralanma tespit edildiğini açıkladı.
EN AZ 4 HAFTA SÜREYLE YOK
Nijeryalı oyuncunun durumu 2-3 gün sonra tekrar kontrol edilecek. Onuachu'nun sahalardan en az 4 hafta süreyle uzak kalması bekleniyor.