Onuachu'dan Trabzonspor'a kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre

Onuachu'dan Trabzonspor'a kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre
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Trabzonspor, Paul Onuachu'nun sol ayak bileği kemiklerinde darbeye bağlı yoğun ödem, ayak bileği bağlarında ise kısmi yaralanma tespit edildiğini açıkladı. Yıldız ismin sahalardan en az 4 hafta uzak kalacağı tahmin ediliyor.

Trabzonspor'un Araz-Nahçıvan ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sakatlanan yıldız oyuncusu Paul Onuachu'dan Bordo-mavililere kötü haber geldi.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

Trabzonspor, Araz-Nahçıvan maçında sakatlanan Paul Onuachu için sakatlık açıklaması yaptı. Bordo-mavililer, Paul Onuachu'nun sol ayak bileği kemiklerinde darbeye bağlı yoğun ödem, ayak bileği bağlarında ise kısmi yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

EN AZ 4 HAFTA SÜREYLE YOK

Nijeryalı oyuncunun durumu 2-3 gün sonra tekrar kontrol edilecek. Onuachu'nun sahalardan en az 4 hafta süreyle uzak kalması bekleniyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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