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Onu hiç böyle görmediniz! Penaltı kaçıran Cristiano Ronaldo, hüngür hüngür ağladı

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Slovenya ile karşılaşan Portekiz'de uzatmalarda kazanılan penaltı atışından yararlanamayan Cristiano Ronaldo, göz yaşlarını tutamadı. Portekizli yıldıza takım arkadaşları destek oldu.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Portekiz ve Slovenya karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın normal süresi 0-0 sona erdi ve müsabaka uzatmalara gitti. Uzatmalarda penaltı kaçıran Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, ilk devrenin sona ermesiyle göz yaşlarına hakim olamadı.

Onu hiç böyle görmediniz! Penaltı kaçıran Cristiano Ronaldo, hüngür hüngür ağladı

RONALDO HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Portekiz, 103. dakikada Diogo Jota'nın ceza sahası içinde düşürülmesiyle penaltı kazandı. 105. dakikada Ronaldo'nun penaltı vuruşunu kaleci Jan Oblak çıkardı. Ronaldo, ilk uzatma devresinin sona ermesiyle göz yaşlarını tutamadı. Portekizli yıldıza takım arkadaşları destek oldu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Cristiano Ronaldo Slovenya Portekiz Futbol Spor Dünya Haberler

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