Onikişubat'ın 7 havuzunda 4 bin çocuk yüzme öğrenecek

Onikişubat Belediyesi tarafından 7 farklı noktada hizmet veren yüzme havuzlarına 4 bin çocuk kayıt yaptırdı.

Onikişubat İlçenin farklı lokasyonlarında hayata geçirdiği ve 7'den 70'e tüm vatandaşların ulaşıp, kullanabildiği kapalı yüzme havuzları, yaz aylarında da çocukların yüzme eğitimine tahsis edildi. 7 kapalı yüzme havuzuyla 8-14 yaş arası çocukların sosyal, fiziksel ve ruhsal yönden gelişimlerine katkı sağlayan Onikişubat Belediyesi, yeni dönemin başlangıcını yaptı.

Binlerce çocuğun sabırsızlıkla beklediği Yaz Yüzme Kursları'nda 2022 yılı döneminin başlamasıyla birlikte havuzlar, çocukların sesleri ve kulaçlarıyla şenlendi. Yaz Yüzme Kursları, Şehit Abdullah Çavuş Kapalı Yüzme Havuzu, Şehit Serkan Yılmaz Kapalı Yüzme Havuzu, Piri Reis Kapalı Yüzme Havuzu, Şehit Hüseyin Varol Kapalı Yüzme Havuzu ve Şehit Cengiz Engizek Kapalı Yüzme Havuzu'nda uzman eğiticiler ve cankurtaranların eşliğinde başladı.

Şehit Abdullah Çavuş Kapalı Yüzme Havuzu'ndaki açılışa, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek de katıldı. Yüzme kursuna çocuklarını getiren ailelerle sohbet eden Başkan Mahçiçek, sonrasında ise havuzda yüzme eğitimi alan minik çocukları ziyaret etti. Öğrencilere yüzme ile ilgili uyarılarda bulunan Başkan Mahçiçek, bir de sürpriz verdi.

Başkan Mahçiçek, "Yaz ayı dolayısıyla da okulların tatil olmasıyla birlikte havuzlarımızı minik yavrularımızın yüzme öğrenebilmesi için tahsis ettik. Bilgi ve Kültür Evleri'nin içerisindeki 7 havuzumuzun tamamında yazları yüzmeden tutun da, Kur'an-ı Kerim, musiki, yabancı dil gibi çok farklı branşlarda aktiviteler var. Yüzme havuzlarımızla çocuklarımızla beraber olalım, heyecanlarını paylaşalım istedik. Çocuklarımız sportif aktivitelerle daha sağlıklı, daha zinde olacaklar. İki ay süresiyle havuzlarımızda yüzme kursları verilecek. Şuana kadar 4 bin yavrumuz kayıt yaptırdı. Dolayısıyla 7 havuzumuzun tamamında çocuklarımız birer saat yüzme süresiyle, yaz ayı verimli geçirecek ve yüzmeyi öğrenecek. Tüm çocuklarımıza güveniyorum. Başarılı bir eğitimin ardından buralardan nice şampiyonlar çıkacak İnşallah. Kurs sonunda da bir yarışma yapacağız. Hem eğlenecek hem spor yapacak hem kötü alışkanlıklardan uzak kalacak. Tüm ailelerimize ve çocuklarımıza havuzlarımıza hoş geldiniz diyorum. Yakında Haydarbey Mahallesi'nde bir havuzumu daha hizmete açacağız, bunun da müjdesini vermiş olalım" şeklinde konuştu" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / Spor