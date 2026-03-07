Onikişubat Belediyespor, Erkekler Voleybol 1. Lig'de şampiyon oldu
Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Lig'de Onikişubat Belediyespor, Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 mağlup ederek Efeler Ligi'ne yükselmeyi başardı. Takım, 24 maçta 22 galibiyetle şampiyonluk ilan etti.
Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Lig'de Onikişubat Belediyespor, sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 yenerek Efeler Ligi'ne yükseldi.
Kahramanmaraş Merkez Spor Salonu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip, 25-22, 25-20 ve 25-22'lik setlerle 3-0 kazandı.
Onikişubat Belediyespor, 24 maçta aldığı 22 galibiyet ve kazandığı 64 puanla şampiyonluğunu ilan ederek Efeler Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel