Onikişubat Belediyespor, Erkekler Voleybol 1. Lig'de şampiyon oldu

Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Lig'de Onikişubat Belediyespor, Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 mağlup ederek Efeler Ligi'ne yükselmeyi başardı. Takım, 24 maçta 22 galibiyetle şampiyonluk ilan etti.

Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Lig'de Onikişubat Belediyespor, sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 yenerek Efeler Ligi'ne yükseldi.

Kahramanmaraş Merkez Spor Salonu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip, 25-22, 25-20 ve 25-22'lik setlerle 3-0 kazandı.

Onikişubat Belediyespor, 24 maçta aldığı 22 galibiyet ve kazandığı 64 puanla şampiyonluğunu ilan ederek Efeler Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
