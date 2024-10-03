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Önemli İsimler Beşiktaş-Eintracht Frankfurt Maçında

Önemli İsimler Beşiktaş-Eintracht Frankfurt Maçında
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş'ın Eintracht Frankfurt ile oynadığı maçı stadyumdan takip etti. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da protokol tribününde yer aldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş- Eintracht Frankfurt maçını Tüpraş Stadyumu'nda takip etti.

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Beşiktaş, sahasında Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile birlikte protokol tribününden takip etti.

Montella da tribünde

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da, Beşiktaş - Eintracht Frankfurt müsabakasını stadyumdan takip edenler arasında yer aldı. Montella ve yardımcıları, protokol tribününden zorlu karşılaşmayı izledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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