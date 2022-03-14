Önder Karaveli derbideki sürpriz Josef tercihine açıklık getirdi: Oynamak istediğini söyledi - Haberler

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Önder Karaveli derbideki sürpriz Josef tercihine açıklık getirdi: Oynamak istediğini söyledi

Haberler.com - Spor
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Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını belirten Karaveli, "Beşiktaş olarak kazanmak için buradayız. Başka da bir şey düşünmüyoruz." dedi. Öte yandan kadro tercihine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan 48 yaşındaki hoca, "Josef sadece son iki idmanda takımla çalıştı. Maçta oynamak istediğini söyledi. İlerleyen bölümlerde onu da ihtiyaç halinde kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 29. haftası Galatasaray- Beşiktaş derbisine sahne oluyor. Dev mücadele öncesinde siyah-beyazlıların teknik direktörü Önder Karaveli açıklamalarda bulundu.

Önder Karaveli'nin açıklamaları şöyle:

Çok iyi hazırlandık. Statta çalışmak da güzel oldu. Beşiktaş olarak kazanmak için buradayız. Başka da bir şey düşünmüyoruz.

Josef sadece son iki idmanda takımla çalıştı. Maçta oynamak istediğini söyledi. İlerleyen bölümlerde onu da ihtiyaç halinde kullanacağız. Domagoj Vida'nın durumu daha iyiydi. Atiba da bir süre bizimle değildi ama oynayacak durumda.

Birçok maçta oyunun hakkını alamadık. Başakşehir maçında 3 pozisyon verdik 2 gol yedik. Kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz. Deplasman takımı gibi oynamayacağız. Kazanmak için oynayacağız. Çıkışımız var, burada da sürdürmek istiyoruz.

Haberler.com - Spor

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