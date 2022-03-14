Önder Karaveli derbideki sürpriz Josef tercihine açıklık getirdi: Oynamak istediğini söyledi

Süper Lig'in 29. haftası Galatasaray- Beşiktaş derbisine sahne oluyor. Dev mücadele öncesinde siyah-beyazlıların teknik direktörü Önder Karaveli açıklamalarda bulundu.

Önder Karaveli'nin açıklamaları şöyle:

"KAZANMAK İÇİN BURDAYIZ"

Çok iyi hazırlandık. Statta çalışmak da güzel oldu. Beşiktaş olarak kazanmak için buradayız. Başka da bir şey düşünmüyoruz.

"JOSEF OYNAMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Josef sadece son iki idmanda takımla çalıştı. Maçta oynamak istediğini söyledi. İlerleyen bölümlerde onu da ihtiyaç halinde kullanacağız. Domagoj Vida'nın durumu daha iyiydi. Atiba da bir süre bizimle değildi ama oynayacak durumda.

"ÇIKIŞIMIZI SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"

Birçok maçta oyunun hakkını alamadık. Başakşehir maçında 3 pozisyon verdik 2 gol yedik. Kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz. Deplasman takımı gibi oynamayacağız. Kazanmak için oynayacağız. Çıkışımız var, burada da sürdürmek istiyoruz.

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