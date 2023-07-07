Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Önder Karaveli, 68 Aksaray Belediyespor ile sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'ta 2021-22 sezonunda Sergen Yalçın'ın ardından görev alan ve son olarak TFF 1'inci Lig ekibi Adanaspor'u çalıştıran Önder Karaveli, TFF 2'nci Lig kırmızı grupta mücadele edecek 68 Aksaray Belediyespor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Önder Karaveli, "Aksarayspor'da gerçekçi hedefler kovalayacağız buradan 68 Aksaray Belediyespor camiasına şu sözü verebilirim stada geldiklerinde iyi futbol seyredecekleri bir takımları olacak, maçımızı nerede oynarsak oynayalım iç saha ya da deplasman fark etmeksizin oynanan oyundan vazgeçmeyen hiçbir şekilde mağlubiyeti kabullenmeyen bir takım oluşturacağız. Aksaray şehrini ekibimle beraber en iyi şekilde temsil edeceğimizden kimsenin endişesi olmasın" dedi.Aksaray Belediye Başkanı Evren ise "Aksaraysporumuz 4 yıl içerisinde çok önemli iki şampiyonluk yaşadı. Geldiğimiz süreçte 2.lige çıkma başarısı yakaladık.Bu yılda 2'nci Lig'de şehrimizi en iyi şekilde timsil edeceğiz" diye konuştu,