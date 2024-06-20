Ön protokolu imzaladı bile! Batshuayi adım adım Galatasaray'a

Süper Lig devi Fenerbahçe'de sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan ve teknik direktör Jose Mourinho'nun takımda tutulmasını istediği Michy Batshuayi için Galatasaray devreye girdi.

BATSHUAYI ADIM ADIM GALATASARAY'A

Galatasaray, Batshuayi'ye 2+1 yıllık sözleşme karşılığında senelik 3 milyon Euro maaş ve toplam 3 milyon Euro da imza parası teklif etti. Fenerbahçe ise hem sözleşme süresi hem de yıllık ücrette Galatasaray ile aynı rakamı sundu ancak önerilen imza parası 1 milyon Euro'da kaldı.

ÖN PROTOKOL İMZALADI

Galatasaray cephesinin teklifini daha iyi bulan Batshuayi sarı-kırmızılılar ile anlaşma sağladı. Tecrübeli futbolcu çarşamba günü Fransa'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra ön protokolu imzaladı.