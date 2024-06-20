Ön protokolu imzaladı bile! Batshuayi adım adım Galatasaray'a
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'nin transferi için sarı lacivertli kulüp, ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Batshuayi'ye 2+1 yıllık sözleşme karşılığında yıllık 3 milyon Euro maaş ve 3 milyon Euro imza parası teklif etti. Fenerbahçe'nin teklifini geçen Galatasaray, Batshuayi ile anlaşma sağladı. Tecrübeli futbolcu dün Fransa'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra ön protokolu imzaladı.
Süper Lig devi Fenerbahçe'de sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan ve teknik direktör Jose Mourinho'nun takımda tutulmasını istediği Michy Batshuayi için Galatasaray devreye girdi.
BATSHUAYI ADIM ADIM GALATASARAY'A
Galatasaray, Batshuayi'ye 2+1 yıllık sözleşme karşılığında senelik 3 milyon Euro maaş ve toplam 3 milyon Euro da imza parası teklif etti. Fenerbahçe ise hem sözleşme süresi hem de yıllık ücrette Galatasaray ile aynı rakamı sundu ancak önerilen imza parası 1 milyon Euro'da kaldı.
ÖN PROTOKOL İMZALADI
Galatasaray cephesinin teklifini daha iyi bulan Batshuayi sarı-kırmızılılar ile anlaşma sağladı. Tecrübeli futbolcu çarşamba günü Fransa'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra ön protokolu imzaladı.