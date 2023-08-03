OMÜ Öğrencisi Emre Kutalmış Ateşli, Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda Şampiyon Oldu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Emre Kutalmış Ateşli, Çin'de düzenlenen 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda erkekler +87 kiloda şampiyon oldu. Türkiye, bu organizasyonda ilk altın madalyasını kazandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli, Çin'de düzenlenen 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda şampiyonluğa ulaştı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Çin'in Chengdu kentinde devam eden organizasyonda erkekler +87 kiloda mücadele eden milli sporcunun finalde karşılaştığı Tayvanlı Jiun-jie Jung'u yenerek altın madalyanın sahibi olduğu belirtildi.

Milli tekvandocunun şampiyonluğuyla Türkiye'nin, 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda ilk altın madalyasını kazandığına işaret edildi.