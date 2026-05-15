OMÜ'lü milli sporcu iki branşta Türkiye derecesi elde etti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi milli sporcu Fırat Çekim, samboda 71 kiloda Türkiye şampiyonu, judoda ise 66 kiloda Türkiye üçüncüsü olarak iki farklı branşta önemli başarı elde etti.

Spor hayatına küçük yaşlarda judo ile başladığını belirten Fırat Çekim, zamanla sporun hayatının merkezine yerleştiğini söyledi. Sporun kendisi için yalnızca bir hobi olmadığını ifade eden Çekim, sporun kendisi için yaşam tarzına dönüştüğünü, disiplin, mücadele ve sürekliliğin bu yolculuğun temel taşları olduğunu kaydetti. İki farklı branşta mücadele etmenin ciddi denge gerektirdiğini söyleyen milli sporcu, judonun teknik disiplin, denge ve zamanlama konusunda katkı sunduğunu, sambonun ise mücadele sertliği ve geçiş teknikleri bakımından kendisini geliştirdiğini aktardı.

Farklı sıkletlerde mücadele etmenin fiziksel açıdan önemli değişimler oluşturduğuna dikkat çeken Çekim, "66 kiloda daha çevik ve hızlı hissederken, 71 kiloda daha güçlü ve dirençli oluyorum. Bu nedenle beslenme, toparlanma ve kuvvet antrenmanlarını dikkatli planlıyorum" diye konuştu.

Sambo Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği şampiyonluğun planlı ve sistemli çalışmanın sonucu olduğunu dile getiren Çekim, hazırlık sürecinde kondisyon, maç temposu ve mental dayanıklılığa yoğunlaştığını belirterek, "Maç anında sakin kalabilmek en büyük avantajlardan biri oldu" ifadelerini kullandı.

Haftanın 6 günü çift antrenman yaptığını söyleyen milli sporcu, sabah kuvvet ve kondisyon çalışmaları gerçekleştirdiğini, akşam ise teknik ve maç taktikleri üzerine yoğunlaştığını ifade etti. Judo ve Sambo antrenmanlarını dengeli şekilde sürdürdüğünü kaydeden Çekim, her iki branşta da gelişimini devam ettirmeyi hedeflediğini dile getirdi. Uluslararası hedeflerine de değinen Fırat Çekim, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında Türkiye'yi temsil etmek istediğini sözlerine ekleyerek, hangi branşta olursa olsun hedefinin Türk bayrağını en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyledi.

Birden fazla dövüş sporuyla ilgilenmek isteyen genç sporculara tavsiyelerde bulunan Çekim, sağlam bir temel oluşturmanın önemine dikkat çekerek, "Önce bir branşta iyi bir temel oluşturup ardından diğer branşlara geçmek gerekiyor. Disiplin, sabır ve süreklilik bu işin en önemli üç kuralı" şeklinde konuştu.

Milli sporcu ayrıca başarısında emeği bulunan antrenörü Sinan Sandal'a teşekkür etti. - SAMSUN

