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OMÜ'lü Berat Acar dünya şampiyonu

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OMÜ'lü Berat Acar dünya şampiyonu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde Samsun'da gerçekleştirilen FISU Üniversiteler Dövüş Sporları Dünya Kupası Boks branşında +92 kilo kategorisinde OMÜ öğrencisi Berat Acar, dünya şampiyonu oldu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde Samsun'da gerçekleştirilen FISU Üniversiteler Dövüş Sporları Dünya Kupası Boks branşında +92 kilo kategorisinde OMÜ öğrencisi Berat Acar, dünya şampiyonu oldu.

50 ülke 430 üniversite ve 760 sporcunun katıldığı FISU Üniversiteler Dövüş Sporları Dünya Kupası sambo, wushu, boks, karate, muay thai ve güreş kategorilerinde gerçekleştirildi. Sambo kategorisinde şampiyon olan OMÜ öğrencisi Serdem Daharlı'dan sonra boks kategorisinde Berat Acar OMÜ'nün çıkardığı ikinci şampiyon oldu.

OMÜ Yalçın Taşmektepligil Spor Salonu'nda gerçekleştirilen boks müsabakalarının final mücadelesini salonda takip eden OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, müsabaka sonrasında Berat Acar'ı tebrik etti. Berat Acar'ın başarısından dolayı mutlu ve gururlu olduklarını belirten Batuk, "Öğrencimizin şampiyon olması üniversitemiz adına başarıdır. Berat'ın almış olduğu bu şampiyonluk bizi ve onu yetiştiren hocalarını gururlandırdı. Hem kendisini hem de hocalarını tekrar tebrik ediyorum ve bize bu gururu yaşattıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

Şampiyon olan Berat Acar ise "Çok mutlu ve gururluyum. Hem aileme hem hocalarıma hem de üniversite yönetimimize destekleri için çok teşekkür ediyorum. Beni desteklemeye gelen seyircilerimize de çok teşekkür ediyorum" ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

Tebriklerin ardından, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından şampiyon olan Berat Acar'a final maçında kullandığı eldivenleri hediye edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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