OMÜ Ragbi, Türkiye şampiyonu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Erkek Ragbi Takımı, Türkiye şampiyonasında kupaya uzandı.

Yıllardır süregelen mücadele geleneği ve sahaya yansıttığı savaşçı ruhuyla Türk üniversite ragbisinin en güçlü temsilcilerinden biri olan OMÜ Ragbi, yeniden Türkiye'nin zirvesine adını yazdırdı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 21-23 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen ÜNİLİG Fetih Sporfest 7'li Ragbi Türkiye Şampiyonası'nda, OMÜ Erkek Ragbi Takımı, gösterdiği büyük mücadele sonucunda Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyon olmanın gururuyla Samsun'a döndüklerini söyleyen OMÜ Ragbi Takımı Antrenörü Erkan Göral, "Sahada terinin son damlasına kadar savaşan sporcularımız, yalnızca bir kupa kazanmadı; OMÜ armasının taşıdığı onuru, birlik ruhunu ve gerçek ragbi karakterini de en güçlü şekilde temsil etti. Her mücadelede ortaya konulan hırs, cesaret ve takım ruhu bu şampiyonluğun en büyük mimarı oldu" dedi.

"Herkesin takdirini kazandık"

Göral, "OMÜ Ragbi'nin yıllara dayanan kadim tarihi fedakarlığın, dayanışmanın ve vazgeçmeyen bir karakterin hikayesidir. 2019 yılında kazanılan şampiyonlukla hafızalara kazınan o büyük başarı ruhu, bugün yeniden aynı inanç ve kararlılıkla sahaya taşınmıştır. Takımımız, turnuva boyunca ortaya koyduğu disiplinli oyun anlayışı, yüksek mücadele gücü ve bitmek bilmeyen kazanma arzusu ile herkesin takdirini toplamıştır. Bu büyük başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı ve teknik ekibimizi gönülden kutluyor, desteklerinden ötürü Rektörümüz Prof. Dr. Fatma Aydın'a, Genel Sekreter Prof.Dr. Erhan Burak Pancar'a, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Selman Aslan'a ve Kültür ve Spor Şube Müdürü İhsan Güler'e teşekkürlerimizi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı