OMÜ E-Spor Takımı Valorant'ta Türkiye Şampiyonu oldu

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi E-Spor Valorant Takımı, Türkiye Üniversitelerarası E-Spor Valorant Şampiyonası'nda namağlup şampiyon olarak altın madalya kazandı.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) E- Spor Valorant Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası E- Spor Valorant Şampiyonası'nda namağlup şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonanın ilk etap mücadeleleri çevrim içi olarak gerçekleştirildi. OMÜ E- Spor Valorant Takımı, grup aşamalarında rakipleri karşısında başarılı performans sergileyerek finallere yükseldi.

Final müsabakaları ise Gaziantep'te yapıldı. OMÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Şube Müdürü İhsan Güler eşliğinde yarı final karşılaşmalarına çıkan 5 kişilik ekip, yarı finalde Kocaeli Üniversitesi'ni mağlup ederek finale yükseldi.

Finalde yeniden İstanbul Medipol Üniversitesi ile karşılaşan OMÜ E-Spor Valorant Takımı, rakibini ikinci kez yenerek Valorant branşında namağlup Türkiye şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı.

OMÜ'den yapılan açıklamada, "3 gün boyunca Gaziantep'te büyük bir mücadele ortaya koyan takım sporcularımız Mehmet Enes Zıknaringil, Görkem Tabak, Talha Şencan, Yusuf Emre İşler ve Cüneyt Şamil'i gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - SAMSUN

