Ömer Yurtseven, NBA yıldızlarıyla özel idman yapıyor

Batı konferansında Miami Heat'le şampiyonluk yaşayan milli oyuncu Ömer Yurtseven doğu konferansı mücadelesi için çalışmalara hızlı başladı.

ÜST DÜZEY OYUNCULARLA ÇALIŞIYOR

Milli oyuncu, İspanya'nın Malaga şehrinde Jaylen Brown, Donovan Mitchell, Immanuel Jaylen Quickley gibi NBA'in üst düzey oyuncularıyla birlikte özel bir idman programıyla çalıştı.

"MARKKANEN SAHADA HER ŞEYİ YAPIYOR"

Utah Jazz'ın Lauri Markkanen ve Walker Kessler'le birlikte uzun rotasyonunda elini bir hayli güçlendirecek olan Ömer, yeni takım arkadaşları hakkında övgüyle bahsetti. Utah Jazz'ın yıldızı Lauri Markkanen hakkında "O harika bir oyuncu. Sahada her şeyi yapabilir. 3'lü oynayabilir, 4'lü oynayabilir. Her şeyi yapabilir." diyen Yurtseven'in UTAH serüveni şimdiden merak ediliyor.

MİAMİ HEAT'TE SHAQUİLLE O'NEAL'İN REKORUNU EGALE ETMİŞTİ

Miami serüveninde Bam Adebayo'nun sakatlığı sürecinde Shaquille O'Neall'in rekorunu egale ederek müthiş bir performans sergileyen Yurtseven'in bu seneki performansını en çok Utah Jazz taraftaları merak ediyor. Utah Jazz taraftaları sosyal medya hesaplarında Ömer'in rekoru egale ettiği döneme ait ribaundları ve sayılarının yer aldığı kolaj videoları paylaşarak oyuncunun Utah kariyerinin çok iyi geçeceğine dair mesajlar yayınlıyorlar. Milli Takımla Olimpiyat elemeleri maçlarına İstanbul'da çıkacak olan Ömer Olimpiyat elemeleri sonrasında Utah kariyerine resmen başlamış olacak.