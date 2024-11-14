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Ömer Toprak Profesyonel Futbol Kariyerini Sonlandırdı

Ömer Toprak Profesyonel Futbol Kariyerini Sonlandırdı
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Milli futbolcu Ömer Toprak, 35 yaşında profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı. Kariyeri boyunca Almanya'da önemli kulüplerde forma giyen Toprak, son olarak Antalyaspor'da oynadı.

Milli futbolcu Ömer Toprak, 35 yaşında profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Milli futbolcu Ömer Toprak, profesyonel futbol kariyerini noktaladığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Toprak, zaferler ve mağlubiyetlerle dolu bir kariyer yaşadığı için gurur duyduğunu ve küçüklüğünden beri her şeyden çok sevdiği sporu bırakma kararı aldığını belirtti.

Profesyonel kariyerine 2008-2009 sezonunda Freiburg'da başlayan Ömer Toprak, Almanya'da Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund ve Werder Bremen formalarını da giydi. Milli oyuncu, son olarak 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında Antalyaspor'da top koşturdu.

A Milli Futbol Takımı'nın formasını da 27 kez terleten Ömer Toprak, 2 kez gol sevinci yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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