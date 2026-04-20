Ömer Halis Recep bronz madalya için mindere çıkacak

TİRAN'da devam eden Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda akşam seansında 55 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Ömer Halis Recep, yarı final maçında UWW sporcusu Emin Seferhaev ile karşılaştı. Mücadeleyi 11-0 teknik üstünlükle kaybeden milli sporcu bronz madalya için mindere çıkacak.

İlk turu maç yapmadan geçen Recep çeyrek finalde İtalyan Adalberto Minazzi'yi 10-0 teknik üstünlükle yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde son Avrupa şampiyonu Emin Seferhaev'e 11-0 yenildi. Milli sporcu yarın akşam seansında bronz madalya için mindere çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı