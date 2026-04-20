Ömer Halis Recep bronz madalya için mindere çıkacak
Tiran'da devam eden Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Ömer Halis Recep, yarı finalde karşılaştığı Emin Seferhaev'e 11-0 yenilerek bronz madalya için mücadele edecek.
İlk turu maç yapmadan geçen Recep çeyrek finalde İtalyan Adalberto Minazzi'yi 10-0 teknik üstünlükle yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde son Avrupa şampiyonu Emin Seferhaev'e 11-0 yenildi. Milli sporcu yarın akşam seansında bronz madalya için mindere çıkacak.
