Haberler

Ömer Faruk Yurtseven yeniden Amerika'ya döndü

Ömer Faruk Yurtseven yeniden Amerika'ya döndü
Güncelleme:
Panathinaikos'tan ayrılan milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven. NBA G League takımlarından Rio Grande Valley Vipers ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos ile geride bıraktığımız günlerde yollarını ayıran milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in yeni takımı belli oldu.

AMERİKA'YA GERİ DÖNDÜ

Jake Fischer'ın haberine göre; Nba'de Miami Heat ve Utah Jazz formaları giyen Ömer Faruk Yurtseven, NBA G-League ekiplerinden Rio Grande Valley Vipers ile sözleşme imzaladı. Milli oyuncunun, yeni takımıyla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı belirtildi.

YENİDEN NBA'DE OYNAMAK İSTİYOR

Miami Heat ve Utah Jazz'ın dışında G-League'de de Oklahoma City Blue ve Sioux Falls Skyforce takımlarında da oynayan 27 yaşındaki pivotun, Avrupa'dan bir çok takımın kendisiyle ilgilenmesine rağmen yeniden NBA takımlarının dikkatini çekmek ve yeni sezonda bir NBA takımıyla sözleşme imzalamak için bu kararı aldığı belirtildi.

