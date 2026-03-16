Golden State Warriors, Ömer Faruk Yurtseven ile 10 günlük sözleşme imzaladı

Güncelleme:
NBA ekiplerinden Golden State Warriors, milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven ile 10 günlük sözleşme imzaladı. Yurtseven, Yunan ekibi Panathinaikos'tan ayrıldıktan sonra NBA G Ligi takımlarından Rio Grande Valley Vipers'e transfer olmuştu.

Warriors'tan yapılan açıklamada "Warriors takımı Ömer Yurtseven ile 10 günlük sözleşme imzaladı." denildi.

27 yaşındaki basketbolcu, NBA kariyerinde Miami Heat ve Utah Jazz formalarını giymişti.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
Saldırıların ardından Kuzey Irak'ta petrol üretimi durdu

Komşuda üretim durdu, bir damla petrol kalmadı
Kanatlı ve küçükbaş hayvan çiftliğinde yangın: 580 hayvan öldü

Felakette yüzlerce hayvan telef oldu
İranlıları sadece füzeler öldürmüyor: Etkisi on yıllarca sürecek

İranlıları sadece füzeler öldürmüyor: Etkisi on yıllarca sürecek
Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha

Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha
Tedesco gönderildiği anda yerine gelecek isim şimdiden belli

Tedesco gönderildiği anda yerine gelecek isim şimdiden belli
Kanatlı ve küçükbaş hayvan çiftliğinde yangın: 580 hayvan öldü

Felakette yüzlerce hayvan telef oldu
15 yaşındaki çocuk, babası ve ağabeyini öldürüp babaannesini yaraladı

Aile faciası! 15 yaşındaki çocuk evi kana buladı
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı

Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı