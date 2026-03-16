Golden State Warriors, Ömer Faruk Yurtseven ile 10 günlük sözleşme imzaladı
NBA ekiplerinden Golden State Warriors, milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven ile 10 günlük sözleşme imzaladı. Yurtseven, Yunan ekibi Panathinaikos'tan ayrıldıktan sonra NBA G Ligi takımlarından Rio Grande Valley Vipers'e transfer olmuştu.
NBA ekiplerinden Golden State Warriors, milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven ile 10 günlük sözleşme imzaladı.
Warriors'tan yapılan açıklamada "Warriors takımı Ömer Yurtseven ile 10 günlük sözleşme imzaladı." denildi.
Ömer Faruk Yurtseven, Yunan ekibi Panathinaikos'tan ayrıldıktan sonra NBA G Ligi takımlarından Rio Grande Valley Vipers'e transfer olmuştu.
27 yaşındaki basketbolcu, NBA kariyerinde Miami Heat ve Utah Jazz formalarını giymişti.
Kaynak: AA / Emre Aşıkçı