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Ömer Faruk Deliktaş, Snowboard Milli Takımı'na Seçildi

Ömer Faruk Deliktaş, Snowboard Milli Takımı'na Seçildi
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9 yaşında test kayakçısı olarak başladığı kariyerinde, sadece 15 yaşında milli takıma seçilen Ömer Faruk Deliktaş, uluslararası organizasyonlarda başarı hedefliyor. Antrenörü, genç sporcuya güveniyor ve gelecekte büyük başarılar elde edeceğini öngörüyor.

Ömer Faruk Deliktaş, 8 yaşında test kayakçısı (pist açıcı) başladığı snowboardda milli sporculuğa kadar yükselmeyi başardı.

AA'nın "Snowboard Yıldızları" başlıklı dosya haberinin üçüncü ve son bölümünde Ömer Faruk Deliktaş'ın pist açıcılığından milli sporculuğa ulaştığı başarı hikayesi anlatıldı.

???????Kayseri'de babasıyla Erciyes Kayak Merkezi'ne eğlenmek için kayak yapmaya giden Deliktaş, bir antrenörün yeteneğini fark edip spora davet etmesiyle profesyonel snowboard öğrenmeye karar verdi.

Eğitimler sonrasında ilk olarak yarışların başlangıç ve bitiş sistemlerinin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol eden "test kayakçısı" göreviyle snowboarda başlayan Deliktaş, 2 yıl sonra sporcu olarak piste çıktı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde 2020'de düzenlenen Snowboard Türkiye Şampiyonası'nda 11 yaş altı kategoride ikincilik elde eden Deliktaş, 3 yıl sonra Erciyes Kayak Merkezi'ndeki Türkiye şampiyonasında birinci oldu.

Hedef uluslararası organizasyonlarda başarı

Milli sporcu seçmelerinde başarılı olan 15 yaşındaki Deliktaş, uluslararası organizasyonlarda derece elde etme hedefiyle sıkı çalışıyor.

Erzurum'da 6-12 Ocak tarihlerinde düzenlenen Kış Oyunları'na katılan Ömer Faruk Deliktaş, AA muhabirine, milli takıma seçildiği için gururlandığını söyledi.

Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini vurgulayan Deliktaş, şöyle devam etti:

"Babam sporcuydu annemle çok destek verdiler, hocamla önümü açtılar. 15 yaş altı kategorisinde yarışıyorum ve ikinci yılım. Geçen sene aralıkta milli takıma seçildim. İnşallah ilerleyen dönemlerde ülkemi başka ülkelerde temsil etmeyi planlıyorum. Profesyonel olarak 5 yıldır yarışıyorum."

Antrenörü Ömer Faruk'a inanıyor

Snowboard Milli Takım Başantrenörü Serdar Özger de Deliktaş'ın gelecek vadeden sporculardan olduğunu anlattı.

Ömer Faruk'un "iyi yerlere" geleceğine inandığını dile getiren Özger, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İmkan olursa bu sene uluslararası platformlardaki yarışlara götürmeyi düşünüyoruz. Ömer, şu an kendisine ağabeylik yapanları geçtikçe, onların yerine gelmeye başlayacak. Ardından uluslararası yarışlarda başarı göstereceğine inanıyorum. İlk başta FIS (Uluslararası Kayak ve Snowboard Federasyonu) yarışlarını hedefliyoruz, daha sonra Europe Cup, ardından World Cup ve olimpiyat, hedeflerimiz bunlar."

Kaynak: AA / Talha Koca - Spor
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