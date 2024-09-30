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Ömer Faruk Bingöl Avrupa Muay Thai Kupası'na Hazırlanıyor

Ömer Faruk Bingöl Avrupa Muay Thai Kupası'na Hazırlanıyor
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Erzurumlu muay thaici Ömer Faruk Bingöl, 1071 Malazgirt Zafer Kupası'nda şampiyon olduktan sonra gözünü Avrupa Muay Thai Kupası'na çevirdi. Antrenörü Ümit Bingöl, sporcusunun başarılı olacağına inanıyor.

'1071 Malazgirt Zafer Kupası'nda şampiyon olan Erzurumlu sporcu Ömer Faruk Bingöl, gözünü Avrupa'ya çevirdi. Yıldız muay thaici, Antalya'da yapılacak olan EMF'de ringe çıkacak.

24-29 Ağustos 2024 tarihlerinde Bitlis'te yapılan '1071 Malazgirt Zafer Kupası' Muay thai müsabakalarında şampiyon olan Ömer Faruk Bingöl, Antalya'da yapılacak olan Avrupa Muay Thai Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Antrenör Ümit Bingöl'ün talebesi şimdiden Avrupa Kupası'na iddialı şekilde hazırlanıyor.

48 kiloda Türkiye Şampiyonu olan Erzurum Gençlik Spor'un Yıldız sporcusu, gözünü şimdiden Avrupa'da da madalyaya dikti.

Antrenör Ümit Bingöl, sporcusunun Avrupa Muay Thai Kupası'nda da başarılı olacağına inandığını belirterek, güveninin tam olduğunu söyledi. Erzurum Gençlik Spor'un muay thaicisi olan yıldız sporcu Ömer Faruk Bingöl, EMF'de altın madalya kazanmak için mücadele edeceğini belirterek, sıkı bir şekilde hazırlandığını ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Malazgirt Muay Thai erzurum Bingöl Yaşam Spor

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