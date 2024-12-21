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Ömer Erdoğan'dan Sivasspor Açıklamaları: 'Daha İyi Olacağız'

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Sivasspor'un yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan, Samsunspor ile oynanan 0-0 berabere biten maçın ardından, takımın daha iyi performans sergileyeceğini ve transfer yapma gerekliliğini vurguladı.

- Ömer Erdoğan : "Daha iyi bir Sivasspor izleteceğiz"

SİVAS - Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Samsunspor'a karşı ilk maçına çıktığını hatırlatarak, "Galibiyetle ayrılmak isterdik. 2 günlük antrenmanla maça çıktık. İyi çalışarak çok daha iyi bir Sivasspor izletmek istiyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Samsunspor'u konuk eden ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrılan Sivasspor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Erdoğan, "Bugün ilk maçımız, galibiyetle ayrılmak isterdik. 2 günlük antrenmanla maça çıktık. 2 günlük idmanda çalıştık, analizlerle oyuncularımıza rakibi gösterdik 2 gün boyunda. Maçın büyük bölümünde iyi oynadık. İkinci alan karşılamada zaman zaman baskı şiddetinde geç kaldık. Maçın bazı bölümlerinde top Samsun'daymış gibi gözüktü. Samsunspor gerçekten bu ligin en güzel takımlarından. Özellikle 2. bölgeye çekilip kalabalık bir savunmayla mücadele ettiler. Bizde oyuncularımıza buna karşılık alan yapmalarını istedik. Özellikle savunma kısmını çalışmak daha kolay. Bütün oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Bugün doğru bir şekilde savunan Sivasspor vardı. Daha çok topa sahip olmamız lazım. Maçtan sonra televizyonda bir daha baktığımda son dakika bir tane net pozisyon var başka net pozisyon vermedik. Şimdi lig arası var, daha sonra BAY haftamız var. Bu dönem bizim için ilaç gibi olacak. Maalesef takım olarak sayımız az. O yüzden transfer yapmamız gerekiyor. İnşallah bu aralarda iyi çalışarak çok daha iyi bir Sivasspor izletmek istiyoruz. Taraftarlarımız ilk dakikadan son dakikaya kadar inanılmaz bir şekilde takımı desteklediler. İnşallah tribünleri sayısal anlamında doldururuz. Taraftara da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ömer Erdoğan'dan Sivasspor Açıklamaları: 'Daha İyi Olacağız'
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN SARZEP - Spor
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