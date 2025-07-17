Ömer Aydemir Türkiye Üçüncüsü Oldu

Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda Elazığlı sporcu Ömer Aydemir'den Türkiye üçüncüsü oldu.

Elazığ Özel Sporcular Spor Kulübü sporcusu Ömer Aydemir, Down Sendromlular Atletizm 100 metre kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak kürsüdeki yerini aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen şampiyonada, ülke genelinden birçok özel sporcu mücadele ederken, Elazığlı sporcu Aydemir'in derecesi büyük takdir topladı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, "İlimizi başarıyla temsil eden özel sporcumuz Ömer Aydemir'i gönülden tebrik ediyor, bu anlamlı başarının gururunu tüm Elazığ halkıyla paylaşıyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak özel sporcularımızın her alanda yanında olmaya, onların fiziksel, sosyal ve sportif gelişimlerini desteklemeye devam edeceğiz. Sporcumuzu ve emeği geçen antrenörünü kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ