Ömer Aslan İzmir Olimpik Deneme Yarışlarında 1. Oldu

İzmir'de düzenlenen Olimpik deneme yarışlarında Aşkaleli sporcu Ömer Aslan, kategorisinde 1. oldu.

İzmir'deki yarışlara Erzurum Gençlik Müdürlüğü ekibiyle kendi adına yarışmalara giden atletizmin gelecek vadeden sporcusu Ömer Aslan 800 metrede 1. olarak büyük bir başarı elde etti.

İlçede atletizm alanında gelen tüm başarılarda büyük emeği olan Antrenör Elif Eyüp konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir çok imkansızlıklar karşısında çalışmalarımızı aksatmadan devam ettiriyoruz. Disiplin ve özverimize sporcularımın azmi eklenince başarılar gelmeye devam ediyor. Olimpik deneme yarışmalarına bireysel olarak katılan branşında rakiplerini geçerek 1.olan sporcum Ömer Aslan'ı tebrik ediyorum. İnşallah Milli Takıma girip Ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir" dedi.

Bir çok olumsuzluklara karşı, Antrenör Elif Eyüp ile çalışmalarını sürdüren sporcunun kendi adına bireysel katıldığı yarışmalarda 1. Olması ilçede sevinçle karşılandı. - ERZURUM