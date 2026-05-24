Haberler

Olympiakos, 4. kez Euroleague şampiyonu

Olympiakos, 4. kez Euroleague şampiyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Euroleague Final Four final maçında Olympiakos, Real Madrid'i 92-85 mağlup ederek 4. kez şampiyon oldu. Yunan ekibi, yarı finalde Fenerbahçe Beko'yu elemişti.

Euroleague Final Four final maçında Olympiakos, Real Madrid'i 92-85 mağlup ederek şampiyon oldu ve 4. kez kupayı müzesine götürdü.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Final Four heyecanı yaşandı. Fenerbahçe Beko'nun da mücadele ettiği organizasyonda mutlu sona ev sahibi Olympiakos ulaştı. Yunan ekibi yarı finalde Fenerbahçe'yi 79-61'lik skorla yenerek finale yükselirken, Real Madrid de Valencia'yı 105-90'lık skorla geçerek adını finale yazdırdı.

Olympiakos ile Real Madrid'in karşı karşıya geldiği finalde ilk periyodu İspanyol ekibi 26-19 önde tamamlarken, soyunma odasına Yunan ekibi 46-44'lük üstünlükle girdi. Son çeyrek öncesi Real Madrid yeniden öne geçse de Olympiakos'un 4. periyotta bulduğu 31 sayı galibiyeti getirdi. Olympiakos, parkeden 92-85'lik skorla galip ayrılarak şampiyonluğunu ilan etti.

Real Madrid forması giyen Trey Lyles 24 sayıyla final maçının en skorer ismi oldu. Olympiakos'ta Evan Fournier 20 sayı, 4 asist, Alec Peters 16 sayı, 7 ribaund, 2 asistle galibiyette önemli rol oynadılar.

Turnuvada 1997, 2012 ve 2013 yıllarında kupayı müzesine götüren kırmızı-beyazlı ekip, 13 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı.

Salon: Telekom Center

Hakemler: Sreten Radovic, Robert Lottermoser, Olegs Latisevs

Olympiakos: Sasha Vezenkov 12, Thomas Walkup 10, Milutinov 8, Tyler Dorsey 1, Kostas Papanikolaou, Evan Fournier 20, Alec Peters 16, Cory Joseph 5, Donta Hall 7, Tyson Ward 7, Tyrique Jones 4, Shaq McKissic 5

Başantrenör: Georgios Bartzokas

Real Madrid: Mario Hezonja 19, Trey Lyles 24, Chuma Okeke, Facundo Campazzo 5, Alberto Abalde 9, Andres Feliz 13, Gabriel Deck 4, Theo Maledon 8, Sergio Llull 3

Başantrenör: Sergio Scariolo

1. Periyot: 26-19 (Real Madrid lehine)

Devre: 46-44 (Olympiakos lehine)

3. Periyot: 65-61 (Real Madrid lehine)

5 faulle çıkan: Trey Lyles (4. Periyot 09.49) (Real Madrid) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı

Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı
Özgür Özel'den 'kurultay' açıklaması: 40 gün içinde yapılmalı

Özgür Özel isteğini açıkça söyledi, gözler şimdi Kılıçdaroğlu'nda
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem

Malatya'da bir korkutan deprem daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gazeteciye tokat atan Ali Mahir başarır özür diledi

Gazeteciye tokat atmıştı: Canlı yayında özür diledi

Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül çifti Roma'da hayatlarını birleştirdi

Sessiz sedasız evlendiler! Hem de Roma'da
Okan Buruk Acun Ilıcalı'yı tebrik etti, Galatasaray taraftarı çıldırdı

Galatasaraylıları çıldırttı
Söz kesildi! Beşiktaş'ın transferdeki ilk sürprizi David Alaba

Söz kesildi! Süper Lig devinin ilk sürpriz transferi Real Madrid'den
Resmi Gazete çöktü, kimse ulaşamadı

Resmi Gazete çöktü, kimse ulaşamadı
Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e ziyaret: 45 gün içinde olağanüstü kurultay toplanmalı

Önce Özgür Özel ile görüştü, sonra çağrı yaptı
Aziz Yıldırım'ın hedefindeki 5 yıldız ortaya çıktı

Transferini istediği 5 isim ortaya çıktı! Süper Lig'i kasıp kavururlar