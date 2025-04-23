İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ'da okullar tatil

İstanbul'dan sonra üç şehirde daha okullar tatil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama

6.2'nin ardından Erdoğan'dan kritik açıklama
İstanbul'da 6.2'nin ardından 184 artçı sarsıntı yaşandı

İstanbul beşik gibi! Artçı deprem sayısı endişe verici boyutta
6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili ilk rapor yayımlandı

Dikkat çekilen bir nokta var! 6.3'lik depremin ilk raporu yayımlandı

Olympiakos, Real Madrid'i 84-72 Mağlup Ederek Seriye Önde Başladı

Olympiakos, Real Madrid'i 84-72 Mağlup Ederek Seriye Önde Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

THY Avrupa Ligi play-off etabının ilk maçında Yunan ekibi Olympiakos, İspanya'nın Real Madrid takımını 84-72 yenerek seride 1-0 öne geçti. Maçta ilk çeyrek 27-14, ikinci çeyrek ise 47-29 Yunan ekibinin üstünlüğüyle sonuçlandı.

THY Avrupa Ligi play-off etabı ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos, İspanya temsilcisi Real Madrid'i 84-72 mağlup etti.

Yunan ekibi, Barış ve Kardeşlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 27-14, ikinci periyodunu da 47-29 üstünlükle bitirdi.

Üçüncü çeyrekten de 64-51 üstün ayrılan Olympiakos mücadeleyi 84-72 kazanarak seride 1-0 öne geçti.

Serinin ikinci maçı 25 Nisan Cuma günü aynı salonda oynanacak.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.