Olympiakos, Real Madrid'i 84-72 Mağlup Ederek Seriye Önde Başladı
THY Avrupa Ligi play-off etabının ilk maçında Yunan ekibi Olympiakos, İspanya'nın Real Madrid takımını 84-72 yenerek seride 1-0 öne geçti. Maçta ilk çeyrek 27-14, ikinci çeyrek ise 47-29 Yunan ekibinin üstünlüğüyle sonuçlandı.
THY Avrupa Ligi play-off etabı ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos, İspanya temsilcisi Real Madrid'i 84-72 mağlup etti.
Yunan ekibi, Barış ve Kardeşlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 27-14, ikinci periyodunu da 47-29 üstünlükle bitirdi.
Üçüncü çeyrekten de 64-51 üstün ayrılan Olympiakos mücadeleyi 84-72 kazanarak seride 1-0 öne geçti.
Serinin ikinci maçı 25 Nisan Cuma günü aynı salonda oynanacak.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor