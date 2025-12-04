Olympiakos - Fenerbahçe Beko akan çatı nedeniyle ertelendi

Yoğun yağış Atina'da basketbolu durdurdu. EuroLeague'in 14. haftasında Olympiakos ile Fenerbahçe Beko arasında oynanması beklenen dev karşılaşma, Barış ve Dostluk Spor Salonu'nun çatısında meydana gelen sızıntı nedeniyle son dakika iptal edildi. Parkenin güvenliği sağlanamayınca maç, resmi kararla ileri bir tarihe ertelendi.

Salon görevlilerinin saatler süren çalışmalarına rağmen zemindeki su birikintisi giderilemeyince, Yunanistan Spor Bakan Yardımcısı Ioannis Vroutsis'in kararıyla mücadele ileri bir tarihe alındı.

EV SAHİBİ AÇIKLADI

Olympiakos kulübü yaptığı açıklamada, "Spor Bakan Yardımcısı Ioannis Vroutsis'in ilgili kararı doğrultusunda, bugün (04/12, 22:15) Fenerbahçe ile oynanacak olan EuroLeague 14. hafta karşılaşması ertelendi." ifadelerine yer verdi.

Karşılaşmanın ne zaman oynanacağı ise henüz netleşmedi. EuroLeague yönetiminin yeni takvimi kısa süre içinde duyurması bekleniyor.