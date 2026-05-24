Basketbol Avrupa Ligi Dörtlü Final

Basketbol Avrupa Ligi Dörtlü Final şampiyonluk maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos, İspanya'nın Real Madrid ekibini 92-85 mağlup ederek şampiyon oldu.

Salon: Telekom Center

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Robert Lottermoser (Almanya), Olegs Latisevs (Letonya)

Olympiakos: Walkup 10, Dorsey 1, Papanikolaou, Vezenkov 12, Milutinov 8, Ward 7, Hall 4, Fournier 20, Peters 16, Jones 4, Joseph 5, McKissic 5

Real Madrid: Campazzo 5, Abalde 9, Hezonja 19, Lyles 24, Okeke, Maledon 8, Deck 4, Feliz 13, Llull 3

1. Periyot: 19-26

Devre: 46-44

3. Periyot: 61-65

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen organizasyonun finalinde Olympiakos ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya etkili başlayan ve dış atışlardan 3 isabet bulan Real Madrid, 4. dakikayı 15-3 üstün geçti. Çabuk toparlanarak 9-0'lık seri yakalayan Olympiakos, 6. dakikada farkı 3'e indirdi: 12-15. Özellikle hızlı hücumlardan bulduğu basketlerle farkı yeniden açan İspanya ekibi, Lyles'ın 13 sayı ürettiği ilk periyodu 26-19 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Real Madrid, Abalde'nin 3 sayılık basketiyle 11. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 19-29. Mücadeleyi bırakmayan ve İspanya temsilcisini dış atışlara zorlayan Olympiakos, oyuna kenardan dahil olan isimlerin sağladığı skor katkısıyla 18. dakikada öne geçti: 38-36. Kalan bölümde iki takım da 3 sayı çizgisinin gerisinden basketler bulurken Yunanistan ekibi, süre sona ererken Peters'ın pota altından kaydettiği isabetle soyunma odasına 46-44 üstün gitti.

Mücadelenin ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başladı. Çoğunlukla dengeli geçen bu periyotta 24. dakikayı 54-50 geride tamamlayan Real Madrid, yakaladığı 10-0'lık seriyle 27. dakikada skoru 60-54'e getirdi. Olympiakos, farkı 1 sayıya indirmesine rağmen serbest atış çizgisinden skor üreten İspanya temsilcisi, üçüncü çeyreği 65-61 önde bitirdi.

Dördüncü ve son periyot, büyük bir heyecana sahne oldu. Çeyreğin başında iki takım da dış atışlardan isabet sağladı. Başabaş bir mücadeleye sahne olan ve skor üstünlüğünün birkaç kez el değiştirdiği bu periyotta 35. dakikada üstünlüğü eline geçiren Olympiakos, bitime 36 saniye kala 8 sayılık üstünlük yakaladı: 88-80. Yunanistan ekibinin hatalarını iyi değerlendiren ve üst üste sayılar bulan Real Madrid, bitime 13 saniye kala skoru dengeleme fırsatından faydalanamadı ve Olympiakos, karşılaşmayı 92-85 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Kaynak: AA / Emre Doğan
