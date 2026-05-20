Olympiakos, Avrupa Ligi'nde 13 yıllık hasretini dindirmeye çalışacak

Basketbol Avrupa Ligi Dörtlü Final'de mücadele edecek Yunan ekibi Olympiakos, 13 yıllık şampiyonluk hasretini bitirmeye çalışacak.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 22-24 Mayıs'ta düzenlenecek dörtlü final organizasyonunda yer alacak Olympiakos, ilk maçta Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.

Tarihinde 15'inci, üst üste 5'inci kez dörtlü finale yükselen Olympiakos, kupayı 1997, 2012 ve 2013 yılların da müzesine götürmeyi başardı.

Organizasyonda son zaferini 2012-13 sezonunda yaşayan ve geçen 11 yılda 3 kez final kaybeden Yunanistan ekibi, 13 yıllık hasretini Abu Dabi'de dindirmeyi hedefliyor.

Üst üste ikinci kez normal sezonun lideri

Olympiakos, normal sezonu yine lider bitirmeyi başardı.

Ligde 26 galibiyet, 12 yenilgiyle zirvede yer alan Yunanistan temsilcisi, geçen sezonun da normal dönemini lider tamamlamıştı.

Play-off'ta Fransa'dan Monaco' ile eşleşen ve seriyi 3-0 kazanan Olympiakos, adını bir kez daha dörtlü finale yazdırdı.

Vezenkov ve Dorsey yıldızları

Kadrosunda birçok yıldız bulunduran Olympiakos'ta bu sezon öne çıkan isimler Sasha Vezenkov ve Tyler Dorsey, performanslarıyla dikkati çekti.

Yunan ekibinin uzun forveti Vezenkov, yine takımının en skorer ismi olurken sezonu 19.2 sayı ortalamasıyla tamamladı. Vezenkov'a en fazla destek veren isim ise bir dönem Fenerbahçe Beko'da da forma giyen Dorsey oldu. ABD asıllı Yunan oyun kurucu 16.2 sayı ortalamasıyla takımının dörtlü finale gelmesinde önemli rol oynadı.

Başantrenör Georgios Bartzokas yönetimindeki Olympiakos'un kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Oyun kurucu: Thomas Walkup, Frank Ntilikina, Giannoulis Larentzakis, Tyler Dorsey, Monte Morris, Corry Joseph, Shaquille McKissic

Forvet: Evan Fournier, Sasha Vezenkov, Kostas Papanikolaou, Alec Peters, Tyson Ward

Pivot: Donta Hall, Moustapha Fall, Tyrique Jones, Nikola Milutinov.