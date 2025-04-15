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Oltu'da Dart Turnuvasına Anlamlı Destek

Oltu'da Dart Turnuvasına Anlamlı Destek
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Oltu Siyah İnci Motosiklet grubu, Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organizasyonuna 14 dart tahtası bağışlayarak destek oldu. Kaymakam Mustafa Çelik ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin, bu katkıyı takdir etti.

Erzurum'un Oltu ilçesinde düzenlenecek dart turnuvasına, Oltu Siyah İnci Motosiklet gurubu başkanı Kaan Yavuz ve üyeleri anlamlı bir katkıda bulundu.

Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organizasyonuna destek olmak amacıyla 14 adet dart tahtası bağışlayan Siyah İnci Motosiklet gurubu başkanı Yavuz ve üyelerinin bu jesti takdir topladı. Dart tahtalarının teslimi, Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen törenle yapıldı. Törene Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin de katıldı. Turnuva öncesi yapılan bu anlamlı bağış, öğrencilerin sportif faaliyetlere yönlendirilmesi açısından önem taşıyor.

Siyah İnci Motosiklet gurubu başkanı Kaan Yavuz ve üyelerine katkılarından dolayı teşekkür eden Kaymakam Mustafa Çelik ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin, spora ve eğitime verilen bu tür desteklerin artarak devam etmesinin temennilerinde bulundu. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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