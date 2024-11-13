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Olimpiyat Şampiyonu İbrahim Bölükbaşı'ndan Anlamlı Ziyaret

Olimpiyat Şampiyonu İbrahim Bölükbaşı'ndan Anlamlı Ziyaret
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2024 Paris Paralimpik Olimpiyatları'nda judoda altın madalya kazanan İbrahim Bölükbaşı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'u ziyaret ederek başarısını kutladı ve forma hediye etti.

2024 Paris Paralimpik Olimpiyatlarında judoda ülkemize altın madalya kazandıran olimpiyat şampiyonu İbrahim Bölükbaşı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'u ziyaret ederek başarısını paylaştı.

2024 Paris Paralimpik Yaz Olimpiyatları'nda ülkemize judo branşında altın madalya kazandıran İbrahim Bölükbaşı, başarısını Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile paylaştı. Milli sporcu, ziyarette İl Müdürü Çakmur'a Ay-Yıldızlı forma hediye etti. Ziyarette, güreş hakemlerinden Fatih Hikmet Sevim de hazır bulundu. Başarı öyküsünü Çakmur ile paylaşan olimpiyat şampiyonu Bölükbaşı, Erzurum ve Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattığı için mutlu olduğunu söyledi.

Olimpiyat şampiyonluk hayalimi gerçekleştirdim

Paralimpikte olimpiyat şampiyonu olduğu için gururlu olduğunu ifade eden Bölükbaşı, daha önce 2012 Londra Yaz Olimpiyatlarında ve 2016 Rio Yaz Spor Olimpiyatlarında güreş branşında madalya şansını kılpayı kaçırdığını söyledi.

Milli sporcu, " Ülkeme ve memleketim Erzurum'a olimpiyat madalyası getirmek benim en büyük hayalimdi. Bu hedefime ve hayalime ulaştım şükür" dedi.

Çakmur: İbrahim bizim gurur kaynağımız

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, İbrahim Bölükbaşı ile Fatih Hikmet Sevim'in ziyaretinden büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Erzurum'a getirdiği olimpiyat şampiyonluğunun çok anlamlı olduğunu belirterek, "İbrahim Bölükbaşı olimpiyat şampiyonu olarak ilimiz ve ülkemiz adına tarihe geçti. Kendisini bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Ziyaretin ardından Olimpiyat Şampiyonu judocu İbrahim Bölükbaşı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'a milli takım forması hediye etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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