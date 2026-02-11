Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı

Haberler

Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 1000 metre sürat pateninde Hollandalı Jutta Leerdam, 1.12.31'lik derecesiyle olimpiyat rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu. Altın madalyayı kazandıktan sonra büyük sevinç yaşayan Leerdam, gözyaşlarına hakim olamadı. Tribünde yer alan nişanlısı, Amerikalı profesyonel boksör ve influencer Jake Paul da yarışı yerinde takip ederek Hollandalı sporcuya destek verdi.

  • Hollandalı Jutta Leerdam, Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 1000 metre sürat pateninde 1 dakika 12.31 saniyelik derecesiyle olimpiyat rekoru kırdı.
  • Jutta Leerdam, kadınlar 1000 metre sürat pateninde altın madalya kazandı.
  • Kadınlar 1000 metre sürat pateninde Hollandalı Femke Kok gümüş, Japon Miho Takagi bronz madalya aldı.

Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 1000 metre sürat pateninde Hollandalı Jutta Leerdam, olimpiyat rekoru kırarak altın madalyaya uzandı. Başarılı sporcu, zaferin ardından duygusal anlar yaşadı.

1.12.31 İLE TARİHE GEÇTİ

Oyunların üçüncü gününde alp disiplini, serbest stil kayak, kayakla atlama, snowboard ve sürat pateni branşlarında madalya mücadeleleri gerçekleştirildi. Kadınlar 1000 metre sürat pateninde piste çıkan 27 yaşındaki Leerdam, 1 dakika 12.31 saniyelik derecesiyle olimpiyat rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu. Aynı kategoride Hollandalı Femke Kok gümüş, Japon Miho Takagi ise bronz madalya kazandı.

MADALYA SONRASI DUYGUSAL ANLAR

Altın madalyayı kazandıktan sonra büyük sevinç yaşayan Leerdam, gözyaşlarına hakim olamadı. Tribünde yer alan nişanlısı, Amerikalı profesyonel boksör ve influencer Jake Paul da yarışı yerinde takip ederek Hollandalı sporcuya destek verdi.

