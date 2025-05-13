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Olimpiyat Madalyalı Sporcularla Wellness Hafta Sonu Etkinliği Didim'de Gerçekleşti

Olimpiyat Madalyalı Sporcularla Wellness Hafta Sonu Etkinliği Didim'de Gerçekleşti
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Anda Barut Collection, 7-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında 'Olimpiyat Madalyalı Sporcularla Wellness Hafta Sonu' etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinlikte, olimpiyat madalyalı sporcularla özel antrenmanlar ve çeşitli wellness seansları düzenlendi.

Anda Barut Collection, 7-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında 'Olimpiyat Madalyalı Sporcularla Wellness Hafta Sonu' etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Didim'de Delice Yarımadası'da yer alan Anda Barut Collection, ev sahipliği yaptığı 'Olimpiyat Madalyalı Sporcularla Wellness Hafta Sonu' kapsamında misafirlerini, dünya çapında tanınan isimlerle bir araya getirdi.

Etkinlik boyunca, olimpiyat madalyalı sporcular eşliğinde gerçekleşen özel seanslarla misafirler güzel bir deneyim yaşadı ve alanında efsane isimlerle birebir antrenman yapma fırsatı buldu. Uzun mesafe koşularında 10 dünya rekorunun sahibi olan İngiliz atlet Paula Radcliffe ve Jessica Ennis-Hill ile misafirler bir araya geldi.

Britanya cimnastiğinin önemli ismi Max Whitlock, altın madalyalı yüzme efsanesi Rebecca Adlington, olimpiyat madalyalı kürek sporcuları Vicky Thornley ve Rick Egington de misafirlerle buluşan diğer sporcular oldu.

1980 ve 1984 Olimpiyatları'ndaki performansı ile akıllara kazınan Daley Thompson, atletizmde üç kez dünya şampiyonu ve bir olimpiyat gümüş madalyası sahibi Jamie Baulch, olimpiyat madalyalı Colin Jackson ve Jessica Ennis-Hill liderliğinde gerçekleşen yüksek tempolu antrenmanlarda konuklar, spor yapmanın keyfini çıkardı.

Aynı zamanda dans, yoga ve boks seansları da misafirlerin beğenisine sunuldu.

Milli sporcular da olimpiyat madalyalı sporcularla Wellness Hafta Sonu etkinliğine katıldı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boksta 54 kiloda gümüş madalya kazanan milli sporcu Hatice Akbaş, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan ve Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından 2024 yılının en iyi kadın güreşçisi seçilen milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu ve eski milli voleybolcu Neslihan Demir de Olimpiyat Madalyalı Sporcularla Wellness Hafta Sonu etkinliğine katılım gösterdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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