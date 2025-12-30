Olimpik Yetenekler Spor Kulübü'nde "şampiyonluk" beklentisi

Türkiye Ampute Futbol 1. Ligi'nde mücadele eden Mersin ekibi Olimpik Yetenekler Spor Kulübü, Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor.

Tanzanyalı futbolcular Richard Fred Swai ve Mudrik Muhamed Azzan ile Ruandalı Fidele Gatete'yi transfer eden ve kadrosundaki oyuncu sayısını 16'ya çıkaran Olimpik Yetenekler Spor Kulübü, sezona umutlu başladı.

Ligde 7 takım arasında 4. sırada bulunan, teknik sorumlu Özge Ünal öncülüğündeki Mersin kulübünün başkanı Ali Yanaç, AA muhabirine, takımdan şampiyonluk beklediklerini söyledi.

Oyunculara güvendiklerini dile getiren Yanaç, "Şampiyonluk bekliyoruz. Mersinlilerden takıma destek vermelerini istiyoruz." dedi.

"Sahada umudu da yönetiyorum"

Teknik sorumlu Özge Ünal, iyi takım olduklarını vurgulayarak oyuncularına güvendiğini dile getirdi.

"Sezona çok güçlü hazırlandık, hedefimiz Süper Lig." diyen Ünal, "Ekip ruhumuz var. Sahada yalnızca oyunu değil umudu da yönetiyorum. Sahaya çıktığımızda bütün engelleri aşıyoruz. Ampute futbol zaten sahada kendini gösteren ve kanıtlayanların simgesidir. Biz de kendimizi gösterdiğimizi ve kanıtladığımızı, şehrimizi en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Şampiyonluk istiyoruz"

Takım kaptanı Batuhan Kale, "Bu sezon şampiyon olmak istiyoruz." diye konuştu.

Sezona iyi hazırlıklarını ifade eden Batuhan, "Bu sezondan ümitliyiz. Takım arkadaşlarımdan da memnunum. Bu sezon şampiyon olmak ve bir üst lige çıkmak istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.