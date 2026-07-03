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Köyceğizli kanocu Karahan, Dünya Şampiyonası'nda A Finali'ne yükseldi

Köyceğizli kanocu Karahan, Dünya Şampiyonası'nda A Finali'ne yükseldi
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden Olimpik sporcu Rahmi Kaan Karahan, Kanada'da düzenlenen ICF 2026 Gençler ve U23 Durgunsu Kano Dünya Şampiyonası'nda 200 ve 500 metre eleme yarışlarında serisini birinci bitirerek A Finali'ne yükseldi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden Olimpik Sporcu Rahmi Kaan Karahan Kanada'nın Halifax kentinde düzenlenen Uluslararası Kano Federasyonu (ICF) 2026 Gençler ve U23 Durgunsu Kano Dünya Şampiyonası'na güçlü bir başlangıç yaptı.

Kanada'nın Halifax kentinde düzenlenen ICF 2026 Gençler ve U23 Durgunsu Kano Dünya Şampiyonası'nda, antrenör Ufuk Özcan eşliğinde mücadele eden Olimpik sporcu Rahmi Kaan Karahan büyük bir başarıya imza atarak A Finali'ne yükseldi. 200 metre ve 500 metre eleme yarışlarında serisini birinci sırada tamamlayan sporcu, her iki mesafede de A Finali'ne yükselmeyi garantiledi. Köyceğiz Kaymakamlığı ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sporcu ve antrenörü tebrik edildi, A Finali'nde başarılar dilendi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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