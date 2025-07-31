Olimpik Marsilya, Aubameyang'ı Transfer Etti
Fransa'nın Olimpik Marsilya takımı, serbest oyuncu statüsündeki Gabonlu forvet Pierre-Emerick Aubameyang ile sözleşme imzaladı. Aubameyang, kariyerinde birçok ünlü kulüpte forma giymiş olup son sezonunda Al Qadsiah'ta 21 gol atmıştı.
Fransa ekibi Olimpik Marsilya, Gabonlu forvet Pierre-Emerick Aubameyang'ı kadrosuna kattı.
Kulübün açıklamasında, serbest oyuncu statüsündeki Aubameyang ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Milan altyapısında yetiştikten Dijon, Lille, Monaco, Saint-Etienne, Borussia Dortmund, Arsenal, Barcelona ve Chelsea'de top koşturan 36 yaşındaki futbolcu, 2023-24 sezonunda Marsilya forması giydi.
Son olarak geçen sezon Al Qadsiah'ta oynayan Aubameyang, 36 maçta 21 gol kaydetti.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor