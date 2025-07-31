Olimpik Marsilya, Aubameyang'ı Transfer Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın Olimpik Marsilya takımı, serbest oyuncu statüsündeki Gabonlu forvet Pierre-Emerick Aubameyang ile sözleşme imzaladı. Aubameyang, kariyerinde birçok ünlü kulüpte forma giymiş olup son sezonunda Al Qadsiah'ta 21 gol atmıştı.

Fransa ekibi Olimpik Marsilya, Gabonlu forvet Pierre-Emerick Aubameyang'ı kadrosuna kattı.

Kulübün açıklamasında, serbest oyuncu statüsündeki Aubameyang ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Milan altyapısında yetiştikten Dijon, Lille, Monaco, Saint-Etienne, Borussia Dortmund, Arsenal, Barcelona ve Chelsea'de top koşturan 36 yaşındaki futbolcu, 2023-24 sezonunda Marsilya forması giydi.

Son olarak geçen sezon Al Qadsiah'ta oynayan Aubameyang, 36 maçta 21 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
14 yaşında direksiyon başına geçti sonrası facia! Kardeşiyle birlikte can verdi

14 yaşında direksiyon başına geçti sonrası facia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lunaparkta facia! Eğlence aracı ortadan ikiye kırıldı, çok sayıda yaralı var

Lunaparkta büyük facia!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.