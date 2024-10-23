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Olimpik Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage: 'Topa daha fazla sahip olmalıyız'

Olimpik Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage: 'Topa daha fazla sahip olmalıyız'
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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Olimpik Lyon'un teknik direktörü Pierre Sage, takımının topa daha fazla sahip olması gerektiğini ve hücum ağırlıklı bir oyun sergilemek istediklerini belirtti. Ayrıca, Galatasaray'dan transfer ettikleri Wilfried Zaha'nın takıma adapte olduğunu vurguladı.

Olimpik Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage: Topa daha fazla sahip olmalıyız

Ali DANAŞ / LYON - UEFA Avrupa Ligi 3'üncü hafta karşılaşmasında Beşiktaş yarın deplasmanda Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'a konuk olacak.

Fransız ekibin teknik direktörü Pierre Sage, Groupama Stadı tesislerinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sage, hücum ağırlıklı oynayan taraf olmalarını gerektiğini belirterek, iki ekibinden ofansif yönlerinin benzediğini vurguladı.

'TOPA DAHA FAZLA SAHİP OLMALIYIZ'

Topa daha fazla sahip olmaları gerektiğini ifade eden Fransız teknik adam, hücum ağırlıklı oynamak istediklerini belirterek, "Beşiktaş'ın topa daha az sahip olmasını sağlamalıyız. İnsanların buradan memnun ayrılacağı bir maç olacak" şeklinde konuştu.

Lyon'un oynadığı son 5 maçı de kazanması konusunda yorumları sorulan Sage, "Bir takım kurduğunuz zaman her kulvarda hedefleriniz vardır. Her maç bizim için kıymetli. Bu ritimde ilerleyip kazanmaya devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

'ZAHA ADAPTE OLDU'

Galatasaray'dan takımlarına kattıkları Wilfried Zaha ile ilgili soru üzerine Sage, Zaha'nın yavaş yavaş takıma adapte olduğunu ve oynamak için hazır olduğunu vurguladı. Sage, oyuncunun yarınki maçta forma giyme ihtimalinin yüksek olduğunu, Mahamadou Diawara'nın ise forma giyemeyeceğini belirtti.

BENRAHMA: GÜZEL BİR MAÇ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Olimpik Lyon'un Cezayirli oyuncusu Said Benrahma da toplantıda maç öncesi görüşlerini aktardı. İyi bir form grafiği yakaladıklarını ve bu performansı Beşiktaş karşısında da sürdürmek istediklerini aktaran Benrahma, şöyle devam etti:

"Sezon bizim için zor başlasa da şu an her şey çok güzel gidiyor. Kötü başladık ama önemli olan ayağa kalkmaktı. Şu an her şey yolunda gidiyor. Lyon, Avrupa'da oynamak için var olan bir takım."

Beşiktaş'ın güçlü bir rakip olduğuna dikkat çeken Said Benrahma, Beşiktaş'ın, Süper Lig'de ikinci sırada bulunduğunu ve çok büyük bir takım olduğunu ifade ederek, "İyi ve güzel bir maç olacağını düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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