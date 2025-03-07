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Ölen kardeşinin kimliğiyle futbolcu oldu: Hem kendini hem de kulübünü mahvetti

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Bolivya'nın Club Aurora takımında forma giyen bir futbolcu, ölen kardeşinin kimliğini kullanarak futbol oynadığı iddiasıyla gündeme geldi. Asıl adının Diego Montano olduğu ve iddia ettiği yaşın 20 değil 25 olduğu ortaya çıkan futbolcu, bu skandalın ardından iki yıl futboldan men edildi. Ayrıca, kulübe 33 puan silme cezası ve kulüp yöneticilerine 3'er yıl hak mahrumiyeti cezası verildi.

Güney Amerika'da dünya futbolunu derinden sarsan, akıllara durgunluk veren yeni bir skandal yaşandı. Bolivya 1. Ligi ekiplerinden Club Aurora'da forma giyen bir futbolcunun, ölen kardeşinin kimliğini çaldığı ortaya çıktı. Kimlik hırsızlığıyla milli takıma kadar yükselen Diego Montano suçu ortaya çıkınca iki yıl futboldan men edilirken, takımına 33 puan silme cezası, kulüp yöneticilerine de 3'er yıl hak mahrumiyeti verildi.

Ölen kardeşinin kimliğiyle futbolcu oldu: Hem kendini hem de kulübünü mahvetti

ÖLEN KARDEŞİNİN KİMLİĞİYLE FUTBOLCU OLMUŞ

Bolivya 1. Ligi ekiplerinden Club Aurora'da forma giyen Gabriel Montano'nun ölen kardeşinin kimliğiyle futbolculuk yaptığı ve asıl adının Diego Montano olduğu, yaşının da iddia ettiği gibi 20 değil 25 olduğu ortaya çıktı.

Ölen kardeşinin kimliğiyle futbolcu oldu: Hem kendini hem de kulübünü mahvetti

MİLLİ TAKIMA DA ÇAĞRILMIŞ

Yaklaşık 4 yıl önce, ölen kardeşinin kimliğiyle Club Aurora alt yapısına kayıt yaptıran Montano, geçtiğimiz yıl yükseldiği A takımda sergilediği performansın ardından Bolivya Milli Takımı'nın Şili ve Venezuela ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna çağrıldı.

Ölen kardeşinin kimliğiyle futbolcu oldu: Hem kendini hem de kulübünü mahvetti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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