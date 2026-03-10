Ölen futbolcuyu kadroya yazdı: Özür dilemek yerine resmen dalga geçti
Meksika'nın Portekiz ile yapacağı hazırlık maçı öncesi Meksikalı gazeteci Edgar Valero, geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden Portekizli futbolcu Diogo Jota'nın adını kadroda olabilecek isimler arasında yazdı. Bu durum büyük tepki çekti. Valero'nun özür dilemesi beklenirken yaptığı açıklama, tartışmayı daha da büyüttü.
- Meksikalı gazeteci Edgar Valero, geçen yıl trafik kazasında ölen Portekizli futbolcu Diogo Jota'nın adını Meksika-Portekiz hazırlık maçı kadrosunda yer alabilecek isimler arasında yazdı.
- Edgar Valero, sosyal medyada yaptığı açıklamada 'Jota ile röportaj yapmayı planlıyordum ama adam öldü, lanet olsun. Ne yapabiliriz ki… Bir dahaki sefere gerçekten hayatta olduğundan emin olacağım' ifadelerini kullandı.
- Valero'nun açıklamaları Portekiz ve Liverpool taraftarları başta olmak üzere futbol dünyasında tepki çekti ve birçok kişi gazeteci hakkında disiplin cezası veya görevine son verilmesini talep etti.
Meksika'nın Portekiz ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde Meksikalı gazeteci Edgar Valero'nun yaptığı hata büyük tepki topladı. Valero, yayımladığı haberde geçen yıl hayatını kaybeden Diogo Jota'nın adını kadroda yer alabilecek isimler arasında yazdı.
HABERDE JOTA'NIN ADI GEÇTİ
Meksika'nın 29 Mart'ta Portekiz'i ağırlayacağı hazırlık maçı öncesinde yayımlanan haberde, Cristiano Ronaldo'nun kadroda olmayabileceği belirtilirken Diogo Jota'nın geri dönüşünün değerlendirilebileceği ifadeleri kullanıldı.
Ancak Portekizli futbolcu Diogo Jota'nın geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybetmiş olması, haberdeki bu ifadenin büyük tepki çekmesine neden oldu.
ÖZÜR YERİNE TARTIŞMALI AÇIKLAMA
Hatanın ardından özür dilemesi beklenen gazeteci Edgar Valero'nun sosyal medyada yaptığı açıklama ise tartışmayı daha da büyüttü. Valero, "Beğeniler ve retweetler için teşekkürler. Jota ile röportaj yapmayı planlıyordum ama adam öldü, lanet olsun. Ne yapabiliriz ki… Bir dahaki sefere gerçekten hayatta olduğundan emin olacağım" ifadelerini kullandı.
TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ
Valero'nun sözleri başta Portekiz ve Liverpool taraftarları olmak üzere futbol dünyasında büyük tepki topladı. Birçok kişi gazeteci hakkında disiplin cezası verilmesini veya görevine son verilmesini talep etti.