Ölen futbolcuyu kadroya yazdı: Özür dilemek yerine resmen dalga geçti

Meksika'nın Portekiz ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde Meksikalı gazeteci Edgar Valero'nun yaptığı hata büyük tepki topladı. Valero, yayımladığı haberde geçen yıl hayatını kaybeden Diogo Jota'nın adını kadroda yer alabilecek isimler arasında yazdı.

HABERDE JOTA'NIN ADI GEÇTİ

Meksika'nın 29 Mart'ta Portekiz'i ağırlayacağı hazırlık maçı öncesinde yayımlanan haberde, Cristiano Ronaldo'nun kadroda olmayabileceği belirtilirken Diogo Jota'nın geri dönüşünün değerlendirilebileceği ifadeleri kullanıldı.

Ancak Portekizli futbolcu Diogo Jota'nın geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybetmiş olması, haberdeki bu ifadenin büyük tepki çekmesine neden oldu.

ÖZÜR YERİNE TARTIŞMALI AÇIKLAMA

Hatanın ardından özür dilemesi beklenen gazeteci Edgar Valero'nun sosyal medyada yaptığı açıklama ise tartışmayı daha da büyüttü. Valero, "Beğeniler ve retweetler için teşekkürler. Jota ile röportaj yapmayı planlıyordum ama adam öldü, lanet olsun. Ne yapabiliriz ki… Bir dahaki sefere gerçekten hayatta olduğundan emin olacağım" ifadelerini kullandı.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Valero'nun sözleri başta Portekiz ve Liverpool taraftarları olmak üzere futbol dünyasında büyük tepki topladı. Birçok kişi gazeteci hakkında disiplin cezası verilmesini veya görevine son verilmesini talep etti.