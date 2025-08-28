Solskjaer'dan Şok İtiraf: 'Suçlanacak Olan Benim'

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "Suçlanacak olan benim. Suçu üstleniyorum. Biz Shakhtar maçlarında turu geçmeyi hak etmedik. Shakhtar bizden daha iyiydi. İki Lausanne maçında da turu geçecek sonuçları alamamamız yüzünden hayal kırıklığı yaratıyoruz. Yeterince fırsat yaratamadık. Sorumlu benim" dedi.

Uefa Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında Beşiktaş, sahasında İsviçre ekibi Lausanne'a 1-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Elenmiş olmanın hayal kırıklığını yaşadıklarını belirten Ole Gunnar Solskjaer, "Avrupa'dan elenmiş olmamız hayal kırıklığı yaratıyor. İlk yarı bazı şanslar bulmuştuk gol atabilmek için. Maalesef yediğimiz gol anlamında hayal kırıklığı yaşıyorum. Çünkü hazırlanmıştık o pozisyona. Rakibimizin arkaya gol atacağını biliyorduk. Buna rağmen gol yedik. Kırmızı kart işimizi zorlaştırdı. Bence kırmızı kart değildi. Hakem elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor ama VAR'ın da müdahale etmemesi var işin içinde. Ayrıca kameraya yakın olduğu için Felix'in gelişinde asla kırmızı kartlık bir durum yok. Kalçasıyla müdahalede bulunuyor. İkinci yarı rakibimizi açmak için bazı şanslar yakaladık. Rakibimiz de fırsatlar buldu. Mert çok iyi kurtarışlar yaptı. Oyuncularımın savaştığını söyleyebilirim. Onlar da hayal kırıklığı yaşıyor. Ayrıca 45 dakika 10 kişi oynamak çok zor. Oyuncularımın yüzde 100'ünü verdiklerini söyleyebilirim" diye konuştu.

'SUÇU ÜSTLENİYORUM'

Alınan sonuçların ardından suçu üstlendiğini dile getiren Norveçli teknik adam, "Sorumlu benim. Suçlanacak olan benim. Suçu üstleniyorum. Biz Shakhtar maçlarında turu geçmeyi hak etmedik. Shakhtar bizden daha iyiydi. İki Lausanne maçında da turu geçecek sonuçları alamamamız yüzünden hayal kırıklığı yaratıyoruz. Yeterince fırsat yaratamadık. Sorumlu benim. Çünkü takımı seçen, 11'i seçen, taktiğe karar veren teknik direktörler sorumludur. Bu normaldir. Biz de sürekli çalışıyoruz, savaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

'KULÜP İSTEDİĞİ İNİSİYATİFTE BULANABİLİR'

Kulübün doğru olacağını düşünmesi halinde kendisini görevden alabileceğini söyleyen Solskjaer, "Tabii ki kulüp için, camia için bunun doğru olduğunu düşünüyorsa bunu yapabilir. Kulüp bu anlamda istediği inisiyatifte bulunabilir. Ben her gün takımımı, Beşiktaş'ı daha güçlü yapmak için çalışıyorum. Hayatım boyunca hiçbir zaman pes etmedim. Hiçbir zaman yürüyüp, gitmedim. Zorluklarda ben daha çok savaşırım. Oyuncularımın bugün çok fazla savaşmaya hazır olduklarını gördüm. Bizim şu an yapmamız gereken şey çalışarak, savaşarak alacağımız sonuçla bu durumu değiştirmek. Kazanmadığınız zaman eleştirilmek futbolun doğasında var. Eleştirilmeyi beklersiniz" şeklinde konuştu.

'BU SİSTEMLE ÇIKMANIN DAHA DOĞRU OLACAĞINI DÜŞÜNDÜM'

Son maçlardaki sistem değişiklikleriyle ilgili gelen bir soru üzerine Solskjaer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında Lausanne'ye saygısızlık yaptığınızı düşünüyorum. Lausanne, yaptığı işleri iyi yapan bir takım. Taktiksel olarak öndeki oyuncularıyla. Bugün bize 2 şekilde gol atabilirlerdi. Birincisi duran toptan fiziksel olarak yüksek oldukları için ya da arkaya attıkları koşularla ki öyle de oldu. Saygı göstermediğini düşünüyorum. Biz rakibimize saygı gösterdik. Elimizdeki sakatlıklar ve oyuncu profillerini gördüğünüz zaman ki bunlar asla bahane değil. Bu sistemle çıkmanın daha doğru olacağını düşündüm. Çoğu zaman 3, 4'ten daha azdır."

'BERABER ZAMAN GEÇİRDİKÇE ÇOK DAHA İYİ BİR TAKIM OLACAĞIZ'

Şu ana kadar takıma dahil edilen isimlerin siyah-beyazlı ekipte çok başarılı olacağına inandığını belirten tecrübeli teknik adam, "Gerçeklik algınız biraz garip. İsviçre takımına karşı 5 farklı kazanmak çok da kolay değil, zor. Geçen sene Lugano'ya karşı 5-1'lik bir galibiyet almıştı Beşiktaş. Orada son 4 gole baktığınız zaman rakip çok fazla öne çıkmıştı. Eduard yardım ediyor. Başkanımız çok doğru bir iş yapıyor. Eduard ve başkan ile ilişkim çok olumlu anlamda ilerliyor. Jallo'yu aldık, El Bilal'i aldık, Rıdvan'ı aldık. Bu oyuncular Beşiktaş'ta çok başarılı olacaklardır eminim. Ki onları kullanamadık. İmzaladığımız her oyuncu Beşiktaş'ta başarılı olacaktır. Eduard Graf harika bir iş çıkartıyor. Başkan da istek ve tutku gösteriyor. Şu anda aldığımız oyunculardan asla şikayet edemem. Beraber zaman geçirdikçe çok daha iyi bir takım olacağız" dedi.

'İNANMSAM BU GÖREVİ KABUL ETMEZDİM'

Takımın başına geçtiği dönem ile şimdiki takım arasında iyi anlamda büyük fark olduğuna dikkat çeken Solskjaer, sözlerini şöyle noktaladı:

"Evet, pozitif etki göstereceğime inanıyorum. İnanmasam bu görevi kabul etmezdim. 7, 8 aydır buradayım. Geldiğimiz zamanki durumla şimdiki arasında büyük farklar var iyi anlamda. Bu da gelecekte sonuç gösterecektir. Oyuncularla ilişkim çok iyi."