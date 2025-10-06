Haberler

Olcay Şahan'ın yeni takımı belli oldu

Olcay Şahan'ın yeni takımı belli oldu
Güncelleme:
TFF 2. Lig ekibi 1461 Trabzon FK, teknik direktör Olcay Şahan ile sözleşme imzaladı. Olcay Şahan, Karadeniz ekibi ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Nesine 2. Lig ekiplerinden KCT 1461 Trabzon FK'de teknik direktörlük görevine getirilen Olcay Şahan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

'KENDİSİNE GÜVENİYORUZ'

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan 1461 Trabzon Futbol Kulübü Başkanı Celil Hekimoğlu, Olcay Şahan'ın futbolculuk kariyerinde büyük başarılara imza attığını söyledi. Türk futboluna örnek olmuş bir isimle anlaştıklarını belirten Hekimoğlu, "Şimdi bu birikimini teknik adam olarak kulübümüze aktaracak. Kendisine güveniyoruz, hedeflerimize birlikte ulaşacağımıza inanıyoruz. Camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

'SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ'

Hedefleri olan bir kulübe gelmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Olcay Şahan ise "Sorumluluğumuzun farkındayız. Takımımızı play-off hattına taşıyıp sezon sonunda şampiyonluk hedefine ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.

