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Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili yeni karar: Aralarında 4 de futbolcu var

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili yeni karar: Aralarında 4 de futbolcu var
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Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Mart'ta oynanan karşılaşma sonrası çıkan olaylara ilişkin, 4 futbolcu ile 23 taraftarın dosyalarının uzlaştırma bürosuna gönderilme kararı alındı.

Trendyol Süper Lig'de geçen sezonunun 30. haftasında Trabzon'da oynanan Trabzonspor- Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili yeni gelişme: Aralarında 4 de futbolcu var

SAVCILIKTAN UZLAŞTIRMA KARARI

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, Trabzonspor- Fenerbahçe müsabakasındaki olaylarla ilgili olarak Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, sahaya giren H.Ç, K.O, O.B, A.A, M.H.K, E.Y, E.Y, G.Ç, H.Ş, M.B, M.O, Ö.F.Ş, R.B, S.A, S.K, A.S, Y.Ç, M.A.K, Y.E, Y.K, F.B, H.E ve R.A hakkında (6222 sayılı yasanın 17/1 maddesi delaletiyle 5237 sayılı yasanın 86/2 maddesi uyarınca) dosyaların uzlaştırma bürosuna gönderme kararı yazıldı.

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili yeni gelişme: Aralarında 4 de futbolcu var

ARALARINDA 4 FUTBOLCU DA VAR

Aynı olaylar ile ilgili futbolcular Osayi Samuel, Jayden Oosterwolde, İrfan Can Eğribayat ve o dönem Fenerbahçe'de oynayan Michy Batshuayi hakkında da dosyalarının uzlaştırma bürosuna gönderme kararı alındı. Eski Trabzonspor Kulübü yardımcı antrenörü olan Egemen Korkmaz'ın da dosyası uzlaştırma bürosuna gönderildi. Yürütülen soruşturma neticesinde eylemi meşru müdafaa kapsamında kaldığı tespit edilen diğer Fenerbahçeli futbolcular hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Yaşanan olaylarda sahaya giren ancak herhangi bir futbolcuya fiziki saldırı eylemi olmayan 84 taraftar hakkında da adli işlem yapıldığı bildirildi.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

İrfan Can Eğribayat Michy Batshuayi Trabzonspor Fenerbahçe 3-sayfa Futbol Hukuk Spor

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