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Olaylı maçın hakemi Oğuzhan Çakır için bomba iddia

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Dün akşam oynanan ve büyük olaylara sahne olan Galatasaray-Adana Demirspor maçının hakemi Oğuzhan Çakır için flaş bir iddia gündeme geldi. Merkez Hakem Kurulu'nun 27 yaşındaki hakeme düdük astırıldığı iddia edildi. Öte yandan Oğuzhan Çakır'ın uzun bir süre maç almayacağı tahmin edilirken, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun düdük astırılma iddiasıyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Dün akşam oynanan ve büyük olaylara sahne olan Galatasaray- Adana Demirspor maçının hakemi Oğuzhan Çakır için flaş bir iddia gündeme geldi.

ÇALDIĞI PENALTI MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ

Maçın 12. dakikasında Semih Güler ile Dries Mertens'in ceza sahasındaki pozisyonu sonrası penaltı noktasını gösteren Oğuzhan Çakır, bu kararıyla karşılaşmanın önüne geçti. Sosyal medyada Oğuzhan Çakır ile ilgili binlerce paylaşım yapılırken, Merkez Hakem Kurulu'nun 27 yaşındaki hakeme düdük astırıldığı iddia edildi.Merkez Hakem Kurulu, henüz maçla ilgili bir açıklama yapmazken, Oğuzhan Çakır ile ilgili bu iddialara da resmi bir cevap gelmedi.

"DÜDÜK ASTIRILDI" İDDİASI

Sosyal medyada Oğuzhan Çakır ile ilgili binlerce paylaşım yapılırken, Merkez Hakem Kurulu'nun 27 yaşındaki hakeme düdük astırıldığı iddia edildi. Merkez Hakem Kurulu, henüz maçla ilgili bir açıklama yapmazken, Oğuzhan Çakır ile ilgili bu iddialara da resmi bir cevap gelmedi. Öte yandan Oğuzhan Çakır'ın uzun bir süre maç almayacağı tahmin edilirken, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun düdük astırılma iddiasıyla ilgili kısa bir süre içerisinde açıklama yapması bekleniyor.

Olaylı maçın hakemi Oğuzhan Çakır için bomba iddia
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıOrhan Demir:

Bu ve benzeri hakemler Türk futboluna zarar veriyor! GS kurban secilmek istenmistir

Yorum Beğen75
Yorum Beğenme161
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Haber Yorumlarıriwannn:

ülkede cinconu kollayıp feneri bitireceğiz diye futbolu bitirdiniz. Zamanında Ariff erdendi şimdi diğerleri şaşırdık mı tabi ki hayır genlerinde var...

Yorum Beğen101
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Haber YorumlarıKablobükücü:

O pozisyonu görmemek için kör olmak lazım . asıl suçlu burada VAR

Yorum Beğen105
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Haber YorumlarıKrank Biyel:

Küstahlık edeceğine zahmet edip VAR a bir gideydi. Sen gibi hakem olmaz olsun. Adana ın arkasındayız.

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Haber Yorumlarıxcrazyx crazy:

hakem hata yaptı diyelim göremedi neden sadece ona bence var hakemlerinin hepsine düdük astırılsın boşuna bakmıcaksa varda beklemesin izlemesin pozisyon uyarmıcaksa hollandalı

Yorum Beğen52
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Haber Yorumlarısivri biber:

gs ye karşı yapılan dün akşam ki oyunu göremeyen kördür...

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Haber YorumlarıDoğru Söz:

Yabancı bahis şirketlerinden nemalanan emek hırsızları. Sizler yapısınız. Yapının çocukları. GS bahisçilerin forma reklamını alır, sonrasında da hiçbir şey olmamış gibi durumu askıya aldık diye geçiştirir. Bu nasıl bir yapı, bu gücü nereden alıyorlar....

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Haber YorumlarıA B:

Varsa yoksa 3 büyükler Konya nın hakkını gasbedenler 1-2 dakika bile tartışılmıyor yazıklar olsun

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