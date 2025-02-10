Olaylı maçın hakemi Oğuzhan Çakır için bomba iddia

Dün akşam oynanan ve büyük olaylara sahne olan Galatasaray- Adana Demirspor maçının hakemi Oğuzhan Çakır için flaş bir iddia gündeme geldi.

ÇALDIĞI PENALTI MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ

Maçın 12. dakikasında Semih Güler ile Dries Mertens'in ceza sahasındaki pozisyonu sonrası penaltı noktasını gösteren Oğuzhan Çakır, bu kararıyla karşılaşmanın önüne geçti. Sosyal medyada Oğuzhan Çakır ile ilgili binlerce paylaşım yapılırken, Merkez Hakem Kurulu'nun 27 yaşındaki hakeme düdük astırıldığı iddia edildi.Merkez Hakem Kurulu, henüz maçla ilgili bir açıklama yapmazken, Oğuzhan Çakır ile ilgili bu iddialara da resmi bir cevap gelmedi.

"DÜDÜK ASTIRILDI" İDDİASI

Sosyal medyada Oğuzhan Çakır ile ilgili binlerce paylaşım yapılırken, Merkez Hakem Kurulu'nun 27 yaşındaki hakeme düdük astırıldığı iddia edildi. Merkez Hakem Kurulu, henüz maçla ilgili bir açıklama yapmazken, Oğuzhan Çakır ile ilgili bu iddialara da resmi bir cevap gelmedi. Öte yandan Oğuzhan Çakır'ın uzun bir süre maç almayacağı tahmin edilirken, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun düdük astırılma iddiasıyla ilgili kısa bir süre içerisinde açıklama yapması bekleniyor.