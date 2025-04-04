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Olaylı derbiden yeni detay! Mert Hakan maçın hakemine defalarca aynı soruyu sormuş

Olaylı derbiden yeni detay! Mert Hakan maçın hakemine defalarca aynı soruyu sormuş
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş, derbinin ardından soyunma odasında hakem Cihan Aydın'a ısrarla kırmızı kartını neden gösterdiğini sordu. Hakem Aydın, "Adamın gırtlağını sıktın" yanıtını verdi. Yandaş ise "Yemin ederim kimsenin gırtlağını sıkmadım, tam tersine ayırmaya çalıştım" diyerek itiraz etti. Aydın, Yandaş'ın ısrarlarına susarak cevap vermedi.

Fenerbahçe- Galatasaray derbisinin ardından soyunma odasında Mert Hakan Yandaş ile Cihan Aydın'ın arasında geçen diyalog ortaya çıktı.

"HOCAM BANA NEDEN KIRMIZI GÖSTERDİN"

Derbisi sonrası soyunma odası koridorunda hakemin yanına giden Mert Hakan Yandaş, birçok kez "Hocam, bana neden kırmızı gösterdin?" diye sormasının ardından "Adamın gırtlağını sıktın" yanıtını aldı.

Mücadelenin 87. dakikasında Barış Alper Yılmaz, oyundan çıkıp kendi kulübesine doğru giderken Fenerbahçe'nin yedek kulübesinden kendisine söylenen sözlere cevap verince ortalık bir anda karışmış ve kırmızı kartlar havada uçuşmuştu.

O anda kırmızı kart gören isimlerden biri olan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, soyunma odası koridorlarında hakem Cihan Aydın'ın yanına gitti ve "Hocam, bana neden kırmızı kart gösterdin?" diye sordu. Hakem Cihan Aydın, sessiz kalıp cevap vermemeyi tercih etti ve Mert Hakan sorusunu bir kez daha tekrarladı, "Lütfen söyler misiniz hocam! Bana ne için kırmızı kart gösterdin?"

Cihan Aydın, Fenerbahçeli futbolcunun sorusuna bir kez daha yanıt vermedi ve Mert Hakan sorusunu ısrarla tekrarladı, "Hocam, bana niye kırmızı kart gösterdin?"

"HOCAM BEN KİMSENİN GIRTLAĞINI SIKMADIM"

Maçın hakemi, defalarca aynı sorunun sorulması üzerine Mert Hakan'a, "Adamın gırtlağını sıktın" şeklinde yanıt verdi. Bu cevabın üzerine Mert Hakan Yandaş, "Hocam, yemin ederim ben kimsenin gırtlağını sıkmadım, tam tersine ayırmaya çalıştım" dedi.

"ADIMIZ ÇIKMIŞ DOKUZA"

Cihan Aydın yine susup yürümeye devam edince Mert Hakan Yandaş, "Adımız çıkmış dokuza, inmez sekize... Ama yeminle ben kimsenin gırtlağını falan sıkmadım, sadece ayırmaya çabaladım" dedi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıKadir Kurt:

Her olayın içinde sen varsın 10 kırmızı kart gösterse az sana... Ama en büyük zararın yine fB takımına oyuna stres yükleyip takımım tam gol atacakken oyunu durdıran sensin yaptığın olaylarla

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Süzme her zaman iş başında.

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Haber YorumlarıMurat Eryüksel:

geselilermyine boş boş akepe seçmeni gibi konuşmaya başlamış. adam barışı tutuyor sakinkeştirmeye çalışıyor. gözlerinizi nefret bürümüş hepinizin.

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Haber YorumlarıDoğruya doğru:

şuna yayıncı kuruluştan ne yaptıklarıyla ilgili video gönderin okan buruk a bile saldırmaya kalktın her itişte kakışta sen varsın hazmedeceksin yenilmekte bir erdem

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Haber YorumlarıVipera Kaznakovi:

Güya ayırırken çaktırmadan attığın yumruk? Taç çizgisine gelip yunus u tahrik etmeler? Futbolculuğun sıfır takımına da bir katkın yok, gelip orada ortalığı karıştırmaktan başka bi numaran yok!

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Haber YorumlarıŞeref Sarpkaya:

Kendini bitirdin Durul artık

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Mert hakanı 3. lig ekiplerinden birine gönderin

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Haber YorumlarıSeferoğlu Sıtkı:

Bu adamın ne takımına ne futbola en ufak bir katkısı yok işi gücü çirkeflik

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