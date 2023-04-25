Olay paylaşım! Fenerbahçe'yi yıkan Eze, soyunma odasına dalıp her yerde başkanı aradı
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Fenerbahçe ile deplasmanda 3-3 berabere kalan İstanbulspor, 90+6. dakikada beraberlik golünü atan Emeka Eze'nin soyunma odasında sarı-siyahlıların başkanını aradığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Eğlenceli görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü.
Fenerbahçe ile İstanbulspor, Süper Lig'in 31. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma 3-3'lük eşitlikle sona ererken mücadele sonrası konuk ekibin paylaşımı sosyal medyayı salladı.
SOYUNMA ODASINDA BAŞKANI ARADI
İstanbulspor, 90+6. dakikada beraberlik golünü atan Emeka Eze'nin soyunma odasında başkanı aradığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
GALATASARAY TARAFTARI YORUM YAPTI
Eğlenceli görüntüler kısa süre içerisinde büyük ilgi gördü. Gönderiye Galatasaray taraftarları yaptıkları yorumlarla destek verdi.
İstanbulspor'un paylaşımı: